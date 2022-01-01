Штуцер д/присоединения шланга Valtec ВР 1/2" х 14мм VTr.654.N.0414
Арт. X169138223304
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|штуцер
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Тип соединения
|винтовое
- Соединитель позволяет подключить шланг (поливочный либо другого назначения) к стальной трубе с нарезанной резьбой или патрубку водопроводной арматуры с наружной резьбой напрямую, без использования какого-либо переходного элемента.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы