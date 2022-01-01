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Штуцер д/присоединения шланга Valtec НР 1/2" х 16мм VTr.650.N.0416
105 ₽
Муфты и переходники
    Штуцер д/присоединения шланга Valtec НР 1/2" х 16мм VTr.650.N.0416
    Арт. X169138223301
    Штуцер д/присоединения шланга Valtec НР 1/2" х 16мм VTr.650.N.0416
    Штуцер д/присоединения шланга Valtec НР 1/2" х 16мм VTr.650.N.0416
      Штуцер д/присоединения шланга Valtec НР 1/2" х 16мм VTr.650.N.0416
      Штуцер д/присоединения шланга Valtec НР 1/2" х 16мм VTr.650.N.0416

      Штуцер д/присоединения шланга Valtec НР 1/2" х 16мм VTr.650.N.0416

      105 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169138223301

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		штуцер
      Тип соединения
      		елочка
      Все характеристики
      105 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Штуцер для присоединения шланга 1/2 нар. х 16мм Valtec VTr.650.N.0416 - прочный, надежный и долговечный в эксплуатации резьбовой фитинг для соединения с поливочным шлангом. Представленный элемент не боится воздействия горячей воды, сжатого воздуха и технических сред с незамерзающими свойствами.

        Преимущества

        • Материал Valtec VTr.650.N.0416 - сантехническая латунь марки CW617N
        • Никелевое гальванопокрытие
        • Присоединительный патрубок снабжен цилиндрической трубной наружной резьбой с насечками для лучшего удержания герметика
        • Имеет конфигурацию, эффективную для его фиксации
        • Присоединение шлангов необходимо производить с помощью плоских обжимных хомутов