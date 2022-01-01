Штуцер д/присоединения шланга Valtec НР 1/2" х 16мм VTr.650.N.0416

Штуцер для присоединения шланга 1/2 нар. х 16мм Valtec VTr.650.N.0416 - прочный, надежный и долговечный в эксплуатации резьбовой фитинг для соединения с поливочным шлангом. Представленный элемент не боится воздействия горячей воды, сжатого воздуха и технических сред с незамерзающими свойствами.

Преимущества