Муфта разъемная Valtec 1/2" ВР-ВР VTr.340.N.0004

Преимущества

Длительный срок службы

Износостойкость

Длительный срок службы

Муфта разъемная Valtec размером 1/2" — фитинг с двухсторонней внутренней резьбой. Подходит для соединения элементов трубопровода с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211-81. Применяется при монтаже систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также транспортных магистралей неагрессивных жидкостей или газов.