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Муфта разъемная Valtec 1/2" ВР-ВР VTr.340.N.0004
285 ₽
Муфты и переходники
  • Персональная скидка
Муфта разъемная Valtec 1/2" ВР-ВР VTr.340.N.0004
Арт. X169254628862
Муфта разъемная Valtec 1/2" ВР-ВР VTr.340.N.0004
  • Персональная скидка

Муфта разъемная Valtec 1/2" ВР-ВР VTr.340.N.0004

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285 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X169254628862

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
муфта
Тип соединения
винтовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
285 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Муфта разъемная Valtec размером 1/2" — фитинг с двухсторонней внутренней резьбой. Подходит для соединения элементов трубопровода с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211-81. Применяется при монтаже систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также транспортных магистралей неагрессивных жидкостей или газов.

    Преимущества

    • Длительный срок службы 
    • Износостойкость
    • Длительный срок службы