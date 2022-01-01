Штуцер д/присоединения шланга ValtecНР VTr.650.N.0414
Арт. X169138129
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Тип фитинга
|штуцер
|
Тип соединения
|резьбовое
- Основное назначение резьбового фитинга со штуцером – подключение к водозапорной арматуре, непосредственно к трубопроводам поливочного шланга.
Преимущества
- Изделие можно применять также в других системах с неагрессивной к используемым материалам рабочей средой (горячая вода, незамерзающий теплоноситель, сжатый воздух и т.д.)
- Фитинг выполнен из сантехнической латуни CW617N, защищенной никелевым гальванопокрытием
- Присоединительный патрубок снабжен цилиндрической трубной наружной резьбой с насечками для лучшего удержания герметика
- Штуцер для шланга имеет конфигурацию, эффективную для его фиксации