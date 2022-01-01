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Муфта Valtec 1 1/2" ВР-ВР VTr.270.N.0008
719 ₽
Муфты и переходники
  • Персональная скидка
Муфта Valtec 1 1/2" ВР-ВР VTr.270.N.0008
Арт. X16913202239
Муфта Valtec 1 1/2" ВР-ВР VTr.270.N.0008
  • Персональная скидка

Муфта Valtec 1 1/2" ВР-ВР VTr.270.N.0008

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719 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X16913202239

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
муфта
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
719 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Соединительная муфта с внутренней резьбой.

    Преимущества

    • Изготовлена методом горячего объемного прессования из сантехнической латуни марки CW617N (европейский стандарт EN12165) с гальваническим нанесением никелевого покрытия
    • Соответствие изделия требованиям безопасности