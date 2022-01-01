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Муфта Valtec 1 1/2" ВР-ВР VTr.270.N.0008
Арт. X16913202239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|резьбовое
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- Соединительная муфта с внутренней резьбой.
Преимущества
- Изготовлена методом горячего объемного прессования из сантехнической латуни марки CW617N (европейский стандарт EN12165) с гальваническим нанесением никелевого покрытия
- Соответствие изделия требованиям безопасности