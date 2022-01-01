Штуцер д/присоединения шланга Valtec ВР 1/2" х 16мм VTr.654.N.0416
Арт. X169138223305
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Тип фитинга
|штуцер
|
Тип соединения
|винтовое
- Соединитель позволяет подключить шланг (поливочный либо другого назначения) к стальной трубе с нарезанной резьбой или патрубку водопроводной арматуры с наружной резьбой напрямую, без использования какого-либо переходного элемента.
Преимущества
- Штуцер для шланга с внутренней резьбой изготовлен из высококачественной сантехнической латуни марки CW617N методом горячего прессования с нанесением защитного гальванического покрытия (никель)
- Резьба фитинга – дюймовая, диаметром 1/2"
- Размеры штуцера – 16 мм