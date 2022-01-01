Штуцер д/присоединения шланга Valtec ВР 1/2" х 16мм VTr.654.N.0416

Преимущества

Штуцер для шланга с внутренней резьбой изготовлен из высококачественной сантехнической латуни марки CW617N методом горячего прессования с нанесением защитного гальванического покрытия (никель)

Резьба фитинга – дюймовая, диаметром 1/2"

Размеры штуцера – 16 мм

Соединитель позволяет подключить шланг (поливочный либо другого назначения) к стальной трубе с нарезанной резьбой или патрубку водопроводной арматуры с наружной резьбой напрямую, без использования какого-либо переходного элемента.