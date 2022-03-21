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Сгон Металлоизделия (1, 200 мм, нержавеющая сталь)
5.0
2
470 ₽
Сгоны резьбовые
    Сгон Металлоизделия (1, 200 мм, нержавеющая сталь)
    Арт. X169740978
    5.0
    2
    Сгон Металлоизделия (1, 200 мм, нержавеющая сталь)

      Сгон Металлоизделия (1, 200 мм, нержавеющая сталь)

      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169740978
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Металлоизделия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		сгон
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сгон Металлоизделия (1, 200 мм, нержавеющая сталь) это деталь, имеющая вид трубного отреза с наружной резьбой. Сгон применяется в качестве сантехнического фитинга для скрепления труб с жестко установленными концами. Данная модель превосходит другие по своей прочности и устойчивости к длительной эксплуатации ввиду как ее состава, не подвергающегося ржавлению и образованию налета, так и полого, уплотненного исполнения с идеально вырезанной пластикой. Длина сгона не превышает двадцати сантиметров, а рабочий напор, который позволяет фитингу справляться с нагрузкой составляет более полутора мегаПаскалей.

        Преимущества сгона Металлоизделия:

        • Нержавеющая сталь;
        • Стандартная резьба;
        • Долговечность;
        • Прочность;
        • Простота.

        Комплектация:

        • Сгон;
        • Упаковка.