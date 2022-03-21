Сгон Металлоизделия (1, 200 мм, нержавеющая сталь) это деталь, имеющая вид трубного отреза с наружной резьбой. Сгон применяется в качестве сантехнического фитинга для скрепления труб с жестко установленными концами. Данная модель превосходит другие по своей прочности и устойчивости к длительной эксплуатации ввиду как ее состава, не подвергающегося ржавлению и образованию налета, так и полого, уплотненного исполнения с идеально вырезанной пластикой. Длина сгона не превышает двадцати сантиметров, а рабочий напор, который позволяет фитингу справляться с нагрузкой составляет более полутора мегаПаскалей.

Преимущества сгона Металлоизделия:

Нержавеющая сталь;

Стандартная резьба;

Долговечность;

Прочность;

Простота.

Комплектация: