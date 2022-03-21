Сгон Металлоизделия (1, 200 мм, нержавеющая сталь)
Арт. X169740978
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|сгон
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Тип соединения
|резьбовое
Сгон Металлоизделия (1, 200 мм, нержавеющая сталь) это деталь, имеющая вид трубного отреза с наружной резьбой. Сгон применяется в качестве сантехнического фитинга для скрепления труб с жестко установленными концами. Данная модель превосходит другие по своей прочности и устойчивости к длительной эксплуатации ввиду как ее состава, не подвергающегося ржавлению и образованию налета, так и полого, уплотненного исполнения с идеально вырезанной пластикой. Длина сгона не превышает двадцати сантиметров, а рабочий напор, который позволяет фитингу справляться с нагрузкой составляет более полутора мегаПаскалей.
Преимущества сгона Металлоизделия:
- Нержавеющая сталь;
- Стандартная резьба;
- Долговечность;
- Прочность;
- Простота.
Комплектация:
- Сгон;
- Упаковка.