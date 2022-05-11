Переходник-футорка Altstream 003080103 (ВР/НР, 1/2"-3/4", 70 шт.)
Арт. X1691386147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|футорка
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Тип соединения
|резьбовое
- Переходник-футорка ALTSTREAM с ½ на ¾ используется для соединения водопроводных и отопительных труб разного размера. Оснащен внутренней резьбой с одной стороны, и наружной - с другой. Футорка ALTSTREAM ¾ х ½ изготовлена из латуни, характеризуется длительным сроком эксплуатации и надежностью соединения. Футорку ALTSTREAM 3/4 ½ можно купить в Интернет-магазине “Бигам” по выгодной цене.
Преимущества переходника-футорки ALTSTREAM 003080103
- Герметичное соединение
- Надежно крепится
- Имеет долгий срок службы