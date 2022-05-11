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Переходник-футорка Altstream 003080103 (ВР/НР, 1/2"-3/4", 70 шт.)
5.0
3
60 ₽
Футорки латунные
    Переходник-футорка Altstream 003080103 (ВР/НР, 1/2"-3/4", 70 шт.)
    Арт. X1691386147
    5.0
    3
    Переходник-футорка Altstream 003080103 (ВР/НР, 1/2"-3/4", 70 шт.)

      Переходник-футорка Altstream 003080103 (ВР/НР, 1/2"-3/4", 70 шт.)

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691386147
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		футорка
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходник-футорка ALTSTREAM с ½ на ¾ используется для соединения водопроводных и отопительных труб разного размера. Оснащен внутренней резьбой с одной стороны, и наружной - с другой. Футорка ALTSTREAM ¾ х ½ изготовлена из латуни, характеризуется длительным сроком эксплуатации и надежностью соединения. Футорку ALTSTREAM 3/4 ½ можно купить в Интернет-магазине “Бигам” по выгодной цене.

        Преимущества переходника-футорки ALTSTREAM 003080103

        • Герметичное соединение
        • Надежно крепится
        • Имеет долгий срок службы