Переходник-футорка Altstream 003080103 (ВР/НР, 1/2"-3/4", 70 шт.)

Переходник-футорка ALTSTREAM с ½ на ¾ используется для соединения водопроводных и отопительных труб разного размера. Оснащен внутренней резьбой с одной стороны, и наружной - с другой. Футорка ALTSTREAM ¾ х ½ изготовлена из латуни, характеризуется длительным сроком эксплуатации и надежностью соединения. Футорку ALTSTREAM 3/4 ½ можно купить в Интернет-магазине “Бигам” по выгодной цене.

Преимущества переходника-футорки ALTSTREAM 003080103