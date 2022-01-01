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Футорка Valtec 1 1/4"х 1/2" НР-ВР VTr.581.N.0704
498 ₽
Футорки латунные
  • Персональная скидка
Футорка Valtec 1 1/4"х 1/2" НР-ВР VTr.581.N.0704
Арт. X1691386164
Футорка Valtec 1 1/4"х 1/2" НР-ВР VTr.581.N.0704
  • Персональная скидка

Футорка Valtec 1 1/4"х 1/2" НР-ВР VTr.581.N.0704

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498 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1691386164

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
футорка
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
498 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Футорка VALTEC — изделие из горячепрессованной латуни марки CW617N с никелированной резьбой. Фитинг позволяет соединить трубы разного диаметра, используется при подключении трубопровода к элементу теплосистемы большего размера, применяется для замены и ремонта поврежденной резьбы. Изделие имеет наружную и внутреннюю резьбу, относится к трубно-цилиндрическому типу, который совместим с коническим типом граней. Головка фитинга насчитывает шесть граней, поэтому вкручивание футорки производится гаечным ключом.

    Преимущества

    • Умеренная цена
    • Длительный срок службы
    • Широкий диапазон рабочих температур