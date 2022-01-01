Футорка Valtec 1 1/4"х 1/2" НР-ВР VTr.581.N.0704

Преимущества

Умеренная цена

Длительный срок службы

Широкий диапазон рабочих температур

Футорка VALTEC — изделие из горячепрессованной латуни марки CW617N с никелированной резьбой. Фитинг позволяет соединить трубы разного диаметра, используется при подключении трубопровода к элементу теплосистемы большего размера, применяется для замены и ремонта поврежденной резьбы. Изделие имеет наружную и внутреннюю резьбу, относится к трубно-цилиндрическому типу, который совместим с коническим типом граней. Головка фитинга насчитывает шесть граней, поэтому вкручивание футорки производится гаечным ключом.