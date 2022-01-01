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Футорка Valtec 1 1/2"*1 1/4" НР-ВР VTr.581.N.0807
260 ₽
Футорки латунные
    Футорка Valtec 1 1/2"*1 1/4" НР-ВР VTr.581.N.0807
    Арт. X1691386170
    Футорка Valtec 1 1/2"*1 1/4" НР-ВР VTr.581.N.0807

      Футорка Valtec 1 1/2"*1 1/4" НР-ВР VTr.581.N.0807

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691386170

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		футорка
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Футорка Valtec — разновидность фитинга с наружно-внутренней резьбой. Произведена из латуни, покрытой никелем. Предназначена для монтажа частей трубопроводов различных типов и размеров, врезки отводов в систему с меньшим или большим диаметрами и т.д.

        Преимущества

        • Защита от коррозии 
        • Надежность
        • Длительный срок службы