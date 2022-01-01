Футорка Valtec 1 1/2"*1 1/4" НР-ВР VTr.581.N.0807
Арт. X1691386170
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|футорка
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Тип соединения
|резьбовое
- Футорка Valtec — разновидность фитинга с наружно-внутренней резьбой. Произведена из латуни, покрытой никелем. Предназначена для монтажа частей трубопроводов различных типов и размеров, врезки отводов в систему с меньшим или большим диаметрами и т.д.
Преимущества
- Защита от коррозии
- Надежность
- Длительный срок службы