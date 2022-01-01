Футорка Valtec 1 1/4"х 1" НР-ВР VTr.581.N.0706
Арт. X1691386166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|футорка
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Тип соединения
|резьбовое
- Футорка VALTEC — латунное переходное устройство с никелированной резьбой и шестигранной головкой. Изделие производства Италии используется для монтажа трубопровода систем водоснабжения и отопления разного типоразмера. Также футорка применяется для соединения и ремонта труб разного диаметра. Резьба трубно-цилиндрического типа имеет наружные и внутренние грани, которые могут закручиваться на резьбу конического типа. Вместе с футоркой при необходимости можно купить в Leroy Merlin пластиковые заглушки.
Преимущества
- Оптимальный типоразмер
- Качественный материал
- Надежность