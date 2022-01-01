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Футорка Valtec 1 1/4"х 1" НР-ВР VTr.581.N.0706
255 ₽
Футорки латунные
    Футорка Valtec 1 1/4"х 1" НР-ВР VTr.581.N.0706
    Арт. X1691386166
    Футорка Valtec 1 1/4"х 1" НР-ВР VTr.581.N.0706

      Футорка Valtec 1 1/4"х 1" НР-ВР VTr.581.N.0706

      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691386166

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		футорка
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Футорка VALTEC — латунное переходное устройство с никелированной резьбой и шестигранной головкой. Изделие производства Италии используется для монтажа трубопровода систем водоснабжения и отопления разного типоразмера. Также футорка применяется для соединения и ремонта труб разного диаметра. Резьба трубно-цилиндрического типа имеет наружные и внутренние грани, которые могут закручиваться на резьбу конического типа. Вместе с футоркой при необходимости можно купить в Leroy Merlin пластиковые заглушки.

        Преимущества

        • Оптимальный типоразмер
        • Качественный материал
        • Надежность