Футорка Valtec 1 1/4"х 3/4" НР-ВР VTr.581.N.0705

Преимущества

Изделие изготовлено из прочного металла

Устойчиво к воздействию влаги и агрессивных химикатов

Надежность

Футорка VALTEC 1 1/4 х 3/4 дюйма — это особый вид фитинга для соединения труб. Она представляет собой втулку малой толщины, оснащенную наружной и внутренней резьбой одновременно. С помощью футорки производится надежный и герметичный монтаж систем трубопроводов. Она используется, если 2 конца соединяемых труб имеют различный диаметр и тип резьбы.