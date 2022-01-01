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Футорка Valtec 1 1/4"х 3/4" НР-ВР VTr.581.N.0705
Арт. X1691386165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|футорка
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Тип соединения
|резьбовое
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- Футорка VALTEC 1 1/4 х 3/4 дюйма — это особый вид фитинга для соединения труб. Она представляет собой втулку малой толщины, оснащенную наружной и внутренней резьбой одновременно. С помощью футорки производится надежный и герметичный монтаж систем трубопроводов. Она используется, если 2 конца соединяемых труб имеют различный диаметр и тип резьбы.
Преимущества
- Изделие изготовлено из прочного металла
- Устойчиво к воздействию влаги и агрессивных химикатов
- Надежность