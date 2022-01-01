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Футорка Valtec 1 1/4"х 3/4" НР-ВР VTr.581.N.0705
397 ₽
Футорки латунные
  • Персональная скидка
Футорка Valtec 1 1/4"х 3/4" НР-ВР VTr.581.N.0705
Арт. X1691386165
Футорка Valtec 1 1/4"х 3/4" НР-ВР VTr.581.N.0705
Футорка Valtec 1 1/4"х 3/4" НР-ВР VTr.581.N.0705
  • Персональная скидка
Футорка Valtec 1 1/4"х 3/4" НР-ВР VTr.581.N.0705
Футорка Valtec 1 1/4"х 3/4" НР-ВР VTr.581.N.0705

Футорка Valtec 1 1/4"х 3/4" НР-ВР VTr.581.N.0705

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397 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1691386165

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
футорка
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
397 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Футорка VALTEC 1 1/4 х 3/4 дюйма — это особый вид фитинга для соединения труб. Она представляет собой втулку малой толщины, оснащенную наружной и внутренней резьбой одновременно. С помощью футорки производится надежный и герметичный монтаж систем трубопроводов. Она используется, если 2 конца соединяемых труб имеют различный диаметр и тип резьбы.

    Преимущества

    • Изделие изготовлено из прочного металла
    • Устойчиво к воздействию влаги и агрессивных химикатов
    • Надежность