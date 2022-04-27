Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шаровой кран Fusitek для ГВС 50, FT07105
4.5
2
Найти аналог
Арматура запорная и регулирующая
    Шаровой кран Fusitek для ГВС 50, FT07105
    Арт. X428900071
    4.5
    2
    Шаровой кран Fusitek для ГВС 50, FT07105

      Шаровой кран Fusitek для ГВС 50, FT07105

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X428900071
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fusitek
      Газовый
      		Нет
      Назначение
      		для отопления, для водоснабжения
      Материал
      		латунь, полипропилен
      Диаметр трубы, мм
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шаровой кран из полипропилена Fusitek серии FT0710 предназначен для использования в качестве запорной арматуры в трубопроводных системах горячей и холодной воды. Кран имеет латунный хромированный шаровой затвор и латунный шток с уплотнителями из EPDM. Соединение с трубой осуществляется методом термофузионной раструбной сварки.