Шаровой кран Fusitek для ГВС 50, FT07105
Арт. X428900071
Характеристики
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Производитель
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Газовый
|Нет
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Назначение
|для отопления, для водоснабжения
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Материал
|латунь, полипропилен
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Диаметр трубы, мм
|50
- Шаровой кран из полипропилена Fusitek серии FT0710 предназначен для использования в качестве запорной арматуры в трубопроводных системах горячей и холодной воды. Кран имеет латунный хромированный шаровой затвор и латунный шток с уплотнителями из EPDM. Соединение с трубой осуществляется методом термофузионной раструбной сварки.