Шаровой кран Fusitek для ГВС 50, FT07105

Шаровой кран из полипропилена Fusitek серии FT0710 предназначен для использования в качестве запорной арматуры в трубопроводных системах горячей и холодной воды. Кран имеет латунный хромированный шаровой затвор и латунный шток с уплотнителями из EPDM. Соединение с трубой осуществляется методом термофузионной раструбной сварки.