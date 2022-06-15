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Шаровой кран для ГВС Fusitek 20 PPSU FT07111
4.0
1
Найти аналог
Арматура запорная и регулирующая
    Шаровой кран для ГВС Fusitek 20 PPSU FT07111
    Арт. Ю00000024241
    4.0
    1

      Шаровой кран для ГВС Fusitek 20 PPSU FT07111

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000024241
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fusitek
      Газовый
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шаровой кран из полипропилена Fusitek серии FT0710 предназначен для использования в качестве запорной арматуры в трубопроводных системах горячей и холодной воды. Кран имеет латунный хромированный шаровой затвор и латунный шток с уплотнителями из EPDM. Соединение с трубой осуществляется методом термофузионной раструбной сварки. Для получения надежного гомогенного соединения трубы и фитинга используйте профессиональный монтажный инструмент марки Fusitek®. Шаровые краны изготавливаются диаметрами от 20 мм до 63 мм. Красный колпачок показывает, что кран может использоваться в горячем водоснабжении.