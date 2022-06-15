Шаровой кран для ГВС Fusitek 20 PPSU FT07111

Шаровой кран из полипропилена Fusitek серии FT0710 предназначен для использования в качестве запорной арматуры в трубопроводных системах горячей и холодной воды. Кран имеет латунный хромированный шаровой затвор и латунный шток с уплотнителями из EPDM. Соединение с трубой осуществляется методом термофузионной раструбной сварки. Для получения надежного гомогенного соединения трубы и фитинга используйте профессиональный монтажный инструмент марки Fusitek®. Шаровые краны изготавливаются диаметрами от 20 мм до 63 мм. Красный колпачок показывает, что кран может использоваться в горячем водоснабжении.