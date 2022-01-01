Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х 1/2" НР-НР VTr.580.N.0804

Преимущества

Материал корпуса Valtec VTr.580.N.0804 - латунь CW614N (евростандарт EN12165)

Изделие выполнено горячим штампованием

Гальванопокрытие корпуса из никеля

Насечки на резьбе способствуют улучшенному удержанию герметизирующего материала (например, сантехнического льна)

Наличие шестигранного (под гаечный ключ) участка корпуса облегчает монтаж соединения

Может применяться на трубопроводах, выполненных из любого материала (сталь, медь, латунь, пластик, металлополимер, полипропилен и т. п.)

Соответствие изделия требованиям безопасности

Переходной ниппель - соединительный элемент для соединения трубных элементов разных размеров. Подходит для эксплуатации на трубопроводах водоснабжения и водяного отопления. Также совместим с такими рабочими средами, как: антифризы, сжатый воздух, неагрессивные технические жидкости и пр.