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Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х 1/2" НР-НР VTr.580.N.0804
425 ₽
Бочонки латунные
  • Персональная скидка
Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х 1/2" НР-НР VTr.580.N.0804
Арт. X1691385650
Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х 1/2" НР-НР VTr.580.N.0804
  • Персональная скидка

Ниппель переходной Valtec 1 1/2"х 1/2" НР-НР VTr.580.N.0804

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425 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1691385650

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
ниппель
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
425 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Переходной ниппель - соединительный элемент для соединения трубных элементов разных размеров. Подходит для эксплуатации на трубопроводах водоснабжения и водяного отопления. Также совместим с такими рабочими средами, как: антифризы, сжатый воздух, неагрессивные технические жидкости и пр.

    Преимущества

    • Материал корпуса Valtec VTr.580.N.0804 - латунь CW614N (евростандарт EN12165)
    • Изделие выполнено горячим штампованием
    • Гальванопокрытие корпуса из никеля
    • Насечки на резьбе способствуют улучшенному удержанию герметизирующего материала (например, сантехнического льна)
    • Наличие шестигранного (под гаечный ключ) участка корпуса облегчает монтаж соединения
    • Может применяться на трубопроводах, выполненных из любого материала (сталь, медь, латунь, пластик, металлополимер, полипропилен и т. п.)
    • Соответствие изделия требованиям безопасности