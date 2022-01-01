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Латунные фитинги

Американки латунные

Найдено: 13 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить американки латунные в городе Ярославль по цене от 170 до 2450 рублей. В наличии более 13 наименований. Американки латунные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Сгон американка латунная ALTSTREAM (1 1/2", резьба наружная/внутренняя, прямая) с накидной гайкой
1 320 ₽
Сгон американка латунная ALTSTREAM (1 1/2", резьба наружная/внутренняя, прямая) с накидной гайкой
Американка латунная ALTSTREAM угл 1 1/4" нар./вн., угловой соединитель
910 ₽
Американка латунная ALTSTREAM угл 1 1/4" нар./вн., угловой соединитель
Американка латунная ALTSTREAM 11/4" резьба внутренняя/внутренняя прямая 003070304, штуцер соединительный
1 100 ₽
Американка латунная ALTSTREAM 11/4" резьба внутренняя/внутренняя прямая 003070304, штуцер соединительный
Американка сгон латунная ALTSTREAM 2" нар./вн. прямая (003070106) с накидной гайкой
2 450 ₽
Американка сгон латунная ALTSTREAM 2" нар./вн. прямая (003070106) с накидной гайкой
Американка латунная ALTSTREAM 1/2" резьба внутренняя/временная прямая 003070301
220 ₽
Американка латунная ALTSTREAM 1/2" резьба внутренняя/временная прямая 003070301