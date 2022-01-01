При сборке трубопровода не обойтись без фитингов (заглушек, футорок, накидных гаек и т.д.) Латунная американка – фитинг, используемый для соединения труб. Может иметь наружную или внутреннюю резьбу. Магазин “Бигам” предлагает широкий выбор комплектующих для систем отопления, водоснабжения и сантехники.

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