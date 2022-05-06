Переходник Altstream 003090103 (ВН-НР, 3/4"x1/2", 40 шт.)

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Длительный срок службы

Резьбовые латунные фитинги Altstream предназначены для соединения труб при монтаже систем водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха и технологических трубопроводов. Латунные фитинги Altstream надежны в эксплуатации и не требуют специальных инструментов при монтаже.