Переходник Altstream 003090103 (ВН-НР, 3/4"x1/2", 40 шт.)
Арт. X1691386150
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Испания
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Тип фитинга
|переходник
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Тип соединения
|резьбовое
- Резьбовые латунные фитинги Altstream предназначены для соединения труб при монтаже систем водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха и технологических трубопроводов. Латунные фитинги Altstream надежны в эксплуатации и не требуют специальных инструментов при монтаже.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость
- Длительный срок службы