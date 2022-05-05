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Муфта Altstream переходная 1,1/4"х1/2"
5.0
2
185 ₽
Муфты и переходники
    Муфта Altstream переходная 1,1/4"х1/2"
    Арт. X1692546271
    5.0
    2
    Муфта Altstream переходная 1,1/4"х1/2"

      Муфта Altstream переходная 1,1/4"х1/2"

      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1692546271
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Муфта латунная для соединения труб ALTSTREAM 1,1/4 х 1/2 – фитинг, который используется в системах бытового и промышленного водоснабжения. Муфта ALTSTREAM 1,1/4 х 1/2 изготовлена из прочного латунного сплава и покрыта никелем для коррозийной стойкости. Фитинг оснащен переходом резьбы с размера 1,1/4 дюйма на размер 1/2 дюйма. Работает при температуре от 0⁰ до 120⁰С, выдерживает давление до 16 бар. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить муфту ALTSTREAM 1,1/4 х ½ и другие латунные фитинги с доставкой на дом.

        Преимущества муфты переходной 1,1/4 х 1/2

        • Высокая стойкость к теплу
        • Устойчивость к ржавчине
        • Надежность