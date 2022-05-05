Муфта Altstream переходная 1,1/4"х1/2"

Муфта латунная для соединения труб ALTSTREAM 1,1/4 х 1/2 – фитинг, который используется в системах бытового и промышленного водоснабжения. Муфта ALTSTREAM 1,1/4 х 1/2 изготовлена из прочного латунного сплава и покрыта никелем для коррозийной стойкости. Фитинг оснащен переходом резьбы с размера 1,1/4 дюйма на размер 1/2 дюйма. Работает при температуре от 0⁰ до 120⁰С, выдерживает давление до 16 бар. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить муфту ALTSTREAM 1,1/4 х ½ и другие латунные фитинги с доставкой на дом.

Преимущества муфты переходной 1,1/4 х 1/2