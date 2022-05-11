Муфта Altstream 003020101 (1/2", 85 шт.)
Арт. X169254679
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|резьбовое
- Резьбовые латунные фитинги Altstream предназначены для соединения труб при монтаже систем водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха и технологических трубопроводов. Латунные фитинги Altstream надежны в эксплуатации и не требуют специальных инструментов при монтаже.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость
- Длительный срок службы