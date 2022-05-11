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Муфта Altstream 003020101 (1/2", 85 шт.)
5.0
3
80 ₽
Муфты и переходники
    Муфта Altstream 003020101 (1/2", 85 шт.)
    Арт. X169254679
    5.0
    3
    Муфта Altstream 003020101 (1/2", 85 шт.)

      Муфта Altstream 003020101 (1/2", 85 шт.)

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169254679
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Резьбовые латунные фитинги Altstream предназначены для соединения труб при монтаже систем водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха и технологических трубопроводов. Латунные фитинги Altstream надежны в эксплуатации и не требуют специальных инструментов при монтаже.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость
        • Длительный срок службы