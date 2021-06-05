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Штуцер Altstream 003130103 (НР, 1/2" - 14 мм)
5.0
1
80 ₽
Муфты и переходники
    Штуцер Altstream 003130103 (НР, 1/2" - 14 мм)
    Арт. X169138177
    5.0
    1
    Штуцер Altstream 003130103 (НР, 1/2" - 14 мм)

      Штуцер Altstream 003130103 (НР, 1/2" - 14 мм)

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169138177
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		штуцер
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Штуцер Altstream 003130103 (НР, 1/2" - 14 мм) используется в системах горячего и холодного водоснабжения.

        Преимущества

        • Резьбовые фитинги Altstream изготовлены из латуни и обладают высокими антикоррозионными свойствами
        • Изготовление фитингов производится методом горячей штамповки из прутковых заготовок