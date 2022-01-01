Tebo Крестовина 32мм п/п (уп.10шт) 015050103
Арт. X169500259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|крестовина
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Тип соединения
|сварка
- Полипропиленовые фитинги являются незаменимой частью любых современных водопроводных систем, которые монтируются с применением труб из полипропилена. Они представляют собой соединительные элементы, устанавливаемые в местах поворотов, разворотов, ответвлений полипропиленового водопровода и местах перехода труб с одного диаметра на другой.
Преимущества
- Износостойкость
- Надежность