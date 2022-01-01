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Tebo Крестовина 32мм п/п (уп.10шт) 015050103
60 ₽
Фитинг-крестовины для пластиковых труб
    Tebo Крестовина 32мм п/п (уп.10шт) 015050103
    Арт. X169500259
    Tebo Крестовина 32мм п/п (уп.10шт) 015050103

      Tebo Крестовина 32мм п/п (уп.10шт) 015050103

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169500259

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		крестовина
      Тип соединения
      		сварка
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полипропиленовые фитинги являются незаменимой частью любых современных водопроводных систем, которые монтируются с применением труб из полипропилена. Они представляют собой соединительные элементы, устанавливаемые в местах поворотов, разворотов, ответвлений полипропиленового водопровода и местах перехода труб с одного диаметра на другой.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Надежность