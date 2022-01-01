Tebo Крестовина 32мм п/п (уп.10шт) 015050103

Преимущества

Износостойкость

Надежность

Полипропиленовые фитинги являются незаменимой частью любых современных водопроводных систем, которые монтируются с применением труб из полипропилена. Они представляют собой соединительные элементы, устанавливаемые в местах поворотов, разворотов, ответвлений полипропиленового водопровода и местах перехода труб с одного диаметра на другой.