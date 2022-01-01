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Полипропиленовые фитинги

Полипропиленовые уголки для труб

Найдено: 76 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить полипропиленовые уголки для труб в городе Ярославль по цене от 5 до 426 рублей. В наличии более 76 наименований. Полипропиленовые уголки для труб можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Уголок соединительный FUSITEK ВР 32*1 (FT04408) для трубы, пайка
297 ₽
Уголок соединительный FUSITEK ВР 32*1 (FT04408) для трубы, пайка
Уголок BLANSOL KC20 (90 градусов, 20 мм) для полипропиленовой трубы, пайка
162 ₽
Уголок BLANSOL KC20 (90 градусов, 20 мм) для полипропиленовой трубы, пайка
Уголок FUSITEK 90 110 (FT01709) для полипропиленовой трубы, пайка
391 ₽
Уголок FUSITEK 90 110 (FT01709) для полипропиленовой трубы, пайка
Уголок FUSITEK 45' 110 (FT02109) для полипропиленовой трубы, пайка
372 ₽
Уголок FUSITEK 45' 110 (FT02109) для полипропиленовой трубы, пайка
Уголок FUSITEK 90' 90 (FT01708) для полипропиленовой трубы, пайка
416 ₽
Уголок FUSITEK 90' 90 (FT01708) для полипропиленовой трубы, пайка
Уголок FUSITEK НР 32Х1 (FT04508) с наружной резьбой для полипропиленовой трубы
426 ₽
Уголок FUSITEK НР 32Х1 (FT04508) с наружной резьбой для полипропиленовой трубы
Уголок присоединительный FUSITEK 45' 90 (FT02108) для труб, пайка
352 ₽
Уголок присоединительный FUSITEK 45' 90 (FT02108) для труб, пайка
Уголок TEBO 20*3/4 с накидной гайкой мет.шт. для труб
195 ₽
Уголок TEBO 20*3/4 с накидной гайкой мет.шт. для труб
Уголок FUSITEK 90 75 белый (FT01707) для PP-R трубы, пайка
271 ₽
Уголок FUSITEK 90 75 белый (FT01707) для PP-R трубы, пайка
Уголок TEBO 25*3/4 с накидной гайкой мет.шт. для соединения труб
205 ₽
Уголок TEBO 25*3/4 с накидной гайкой мет.шт. для соединения труб
Уголок FUSITEK 45' 75 белый (FT02107) для трубы
223 ₽
Уголок FUSITEK 45' 75 белый (FT02107) для трубы
Уголок TEBO комбинированный с внутренней резьбой 32*3/4"F для пп трубы
64 ₽
Уголок TEBO комбинированный с внутренней резьбой 32*3/4"F для пп трубы
Уголок FUSITEK НР 25*3/4 (FT04504) с резьбой для трубы, пайка
173 ₽
Уголок FUSITEK НР 25*3/4 (FT04504) с резьбой для трубы, пайка
Уголок FUSITEK FT04502 с резьбой (НР, 3/4", 20 мм) для трубы
169 ₽
Уголок FUSITEK FT04502 с резьбой (НР, 3/4", 20 мм) для трубы
Уголок FUSITEK FT01706 (90°, 63 мм) для трубы
140 ₽
Уголок FUSITEK FT01706 (90°, 63 мм) для трубы
Уголок с накидной гайкой TEBO 030031001 (1/2", 20 мм) для трубы
150 ₽
Уголок с накидной гайкой TEBO 030031001 (1/2", 20 мм) для трубы