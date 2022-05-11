Раструбное обводное колено Tebo 015090503 (30 мм, 11 шт.)

Преимущества

Обходит боковой отвод от параллельной трубы

Рабочая среда — холодная и горячая вода

Скоба TEBO 015090503 обводная полипропиленовая (раструбная) Применяется, если необходимо одну трубу провести над другой в одной плоскости стены. Как правило, монтируется на основной ведущей линии.