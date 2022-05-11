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Раструбное обводное колено Tebo 015090503 (30 мм, 11 шт.)
5.0
3
50 ₽
Обводы для труб
    Раструбное обводное колено Tebo 015090503 (30 мм, 11 шт.)
    Арт. X169500218
    5.0
    3
    Раструбное обводное колено Tebo 015090503 (30 мм, 11 шт.)

      Раструбное обводное колено Tebo 015090503 (30 мм, 11 шт.)

      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169500218
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		обвод
      Материал
      		полипропилен
      Все характеристики
      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скоба TEBO 015090503 обводная полипропиленовая (раструбная) Применяется, если необходимо одну трубу провести над другой в одной плоскости стены. Как правило, монтируется на основной ведущей линии.

        Преимущества

        • Обходит боковой отвод от параллельной трубы
        • Рабочая среда — холодная и горячая вода