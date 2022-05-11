Раструбное обводное колено Tebo 015090503 (30 мм, 11 шт.)
Арт. X169500218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Турция
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|обвод
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Материал
|полипропилен
- Скоба TEBO 015090503 обводная полипропиленовая (раструбная) Применяется, если необходимо одну трубу провести над другой в одной плоскости стены. Как правило, монтируется на основной ведущей линии.
Преимущества
- Обходит боковой отвод от параллельной трубы
- Рабочая среда — холодная и горячая вода