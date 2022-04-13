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Одноплоскостная крестовина (110x110x110/45)
5.0
2
295 ₽
Канализационные крестовины
    Одноплоскостная крестовина (110x110x110/45)
    Арт. X1697805101
    5.0
    2
    Одноплоскостная крестовина (110x110x110/45)

      Одноплоскостная крестовина (110x110x110/45)

      295 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1697805101
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Контур
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угол наклона, град
      		45
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      295 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Одноплоскостная крестовина «Политэк» – прочное сантехническое изделие, используемое при монтаже канализации внутри помещений. Для его изготовления используется полипропилен – надежный материал, устойчивый к большим нагрузкам. Конструкция в виде тройника позволяет обеспечить удобное разветвление канализационной системы.

        Преимущества

        • Высокий уровень прочности, который характерен для всех изделий из полипропилена
        • Отличное российское качество, практически не уступающее европейскому
        • Долговечность, которая позволит использовать крестовину не один год