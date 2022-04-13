Одноплоскостная крестовина (110x110x110/45)

Преимущества

Высокий уровень прочности, который характерен для всех изделий из полипропилена

Отличное российское качество, практически не уступающее европейскому

Долговечность, которая позволит использовать крестовину не один год

Одноплоскостная крестовина «Политэк» – прочное сантехническое изделие, используемое при монтаже канализации внутри помещений. Для его изготовления используется полипропилен – надежный материал, устойчивый к большим нагрузкам. Конструкция в виде тройника позволяет обеспечить удобное разветвление канализационной системы.