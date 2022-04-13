Одноплоскостная крестовина (110x110x110/45)
Арт. X1697805101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Угол наклона, град
|45
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Цвет
|серый
- Одноплоскостная крестовина «Политэк» – прочное сантехническое изделие, используемое при монтаже канализации внутри помещений. Для его изготовления используется полипропилен – надежный материал, устойчивый к большим нагрузкам. Конструкция в виде тройника позволяет обеспечить удобное разветвление канализационной системы.
Преимущества
- Высокий уровень прочности, который характерен для всех изделий из полипропилена
- Отличное российское качество, практически не уступающее европейскому
- Долговечность, которая позволит использовать крестовину не один год