Одноплоскостная крестовина (110x110x110/90)

Преимущества

Устойчивы к агрессивному воздействию сточных вод

Подходят для разветвления труб в одной плоскости

Оснащены резиновыми уплотнителями

Одноплоскостные крестовины используются для разветвления трубопроводов, которые находятся между собой в одной плоскости. Позволяют растянуть трубы сразу в четырех направлениях, а также соединить их под углом 45°. Обладают большой стойкостью к агрессивным химикатам промышленных и бытовых стоков, не подвержены световому старению. Для большей надежности и герметичности оснащены двухлепестковыми резиновыми уплотнителями (кольцами-резинками).