Одноплоскостная крестовина (110x110x110/90)
Арт. X169780555
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Угол наклона, град
|90
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Цвет
|серый
- Одноплоскостные крестовины используются для разветвления трубопроводов, которые находятся между собой в одной плоскости. Позволяют растянуть трубы сразу в четырех направлениях, а также соединить их под углом 45°. Обладают большой стойкостью к агрессивным химикатам промышленных и бытовых стоков, не подвержены световому старению. Для большей надежности и герметичности оснащены двухлепестковыми резиновыми уплотнителями (кольцами-резинками).
Преимущества
- Устойчивы к агрессивному воздействию сточных вод
- Подходят для разветвления труб в одной плоскости
- Оснащены резиновыми уплотнителями