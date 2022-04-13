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Одноплоскостная крестовина (110x110x110/90)
5.0
2
385 ₽
Канализационные крестовины
    Одноплоскостная крестовина (110x110x110/90)
    Арт. X169780555
    5.0
    2
    Одноплоскостная крестовина (110x110x110/90)

      Одноплоскостная крестовина (110x110x110/90)

      385 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169780555
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Контур
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угол наклона, град
      		90
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      385 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Одноплоскостные крестовины используются для разветвления трубопроводов, которые находятся между собой в одной плоскости. Позволяют растянуть трубы сразу в четырех направлениях, а также соединить их под углом 45°. Обладают большой стойкостью к агрессивным химикатам промышленных и бытовых стоков, не подвержены световому старению. Для большей надежности и герметичности оснащены двухлепестковыми резиновыми уплотнителями (кольцами-резинками).

        Преимущества

        • Устойчивы к агрессивному воздействию сточных вод
        • Подходят для разветвления труб в одной плоскости
        • Оснащены резиновыми уплотнителями