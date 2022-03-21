Крестовина (двухплоскостная, 110/110/110x50x90, правая)

Преимущества

Высокая прочность

Трудновоспламеняемость

Герметичность

Крестовина двухплоскостная левая предназначается для слива труб с разным диаметром. Используется для стока внутри помещений и отведения агрессивных вод. Монтаж детали производится на смазку или жидкое мыло, потому он прост даже для неподготовленных пользователей.