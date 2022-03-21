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Крестовина (двухплоскостная, 110/110/110x50x90, правая)
5.0
2
385 ₽
Канализационные крестовины
    Крестовина (двухплоскостная, 110/110/110x50x90, правая)
    Арт. X169780541
    5.0
    2
    Крестовина (двухплоскостная, 110/110/110x50x90, правая)

      Крестовина (двухплоскостная, 110/110/110x50x90, правая)

      385 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169780541
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Контур
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		серый
      Присоединительный диаметр, мм
      		110, 110, 50, 90
      Все характеристики
      385 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Крестовина двухплоскостная левая предназначается для слива труб с разным диаметром. Используется для стока внутри помещений и отведения агрессивных вод. Монтаж детали производится на смазку или жидкое мыло, потому он прост даже для неподготовленных пользователей.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Трудновоспламеняемость
        • Герметичность