Крестовина (двухплоскостная, 110/110/110x50x90, правая)
Арт. X169780541
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Цвет
|серый
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Присоединительный диаметр, мм
|110, 110, 50, 90
- Крестовина двухплоскостная левая предназначается для слива труб с разным диаметром. Используется для стока внутри помещений и отведения агрессивных вод. Монтаж детали производится на смазку или жидкое мыло, потому он прост даже для неподготовленных пользователей.
Преимущества
- Высокая прочность
- Трудновоспламеняемость
- Герметичность