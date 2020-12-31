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Двухплоскостной тройник Tebo 015040801 (20 мм)
5.0
1
15 ₽
Полипропиленовые тройники
    Двухплоскостной тройник Tebo 015040801 (20 мм)
    Арт. X1691310275
    5.0
    1
    Двухплоскостной тройник Tebo 015040801 (20 мм)

      Двухплоскостной тройник Tebo 015040801 (20 мм)

      15 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691310275
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		сварка
      Все характеристики
      15 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фитинги TEBO широко применяются для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения жилых зданий, производственных помещений и государственных учреждений. Кроме того, фитинги можно использовать при ремонте систем из стальных труб, для замены поврежденных участков. Полипропиленовые фитинги экологически безопасны, не подвержены коррозии.

        Преимущества

        • Высокая износостойкость
        • Надежность