Двухплоскостной тройник Tebo 015040801 (20 мм)

Преимущества

Высокая износостойкость

Надежность

Фитинги TEBO широко применяются для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения жилых зданий, производственных помещений и государственных учреждений. Кроме того, фитинги можно использовать при ремонте систем из стальных труб, для замены поврежденных участков. Полипропиленовые фитинги экологически безопасны, не подвержены коррозии.