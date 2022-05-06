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Соединительная муфта Джилекс ПНД РР 9252 (25x25 мм)
5.0
2
102 ₽
Муфты ПНД
    Соединительная муфта Джилекс ПНД РР 9252 (25x25 мм)
    Арт. X1691480112
    5.0
    2
    Соединительная муфта Джилекс ПНД РР 9252 (25x25 мм)
    Соединительная муфта Джилекс ПНД РР 9252 (25x25 мм)
      Соединительная муфта Джилекс ПНД РР 9252 (25x25 мм)
      Соединительная муфта Джилекс ПНД РР 9252 (25x25 мм)

      Соединительная муфта Джилекс ПНД РР 9252 (25x25 мм)

      102 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691480112
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		винтовое
      Все характеристики
      102 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Муфта Джилекс соединительная 25х25 предназначена для монтажа соединений различных по диаметру частей трубопроводной конструкции

        Преимущества

        • Муфта позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата
        • Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом
        • Многократная, до 10 раз сборка и разборка
        • Эргономическая форма муфты облегчает работы по монтажу