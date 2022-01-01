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Крестовина Valtec ВР 3/4" VTr.760.N.0005
467 ₽
Крестовины латунные
  • Персональная скидка
Крестовина Valtec ВР 3/4" VTr.760.N.0005
Арт. X16913822905
Крестовина Valtec ВР 3/4" VTr.760.N.0005
  • Персональная скидка

Крестовина Valtec ВР 3/4" VTr.760.N.0005

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467 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X16913822905

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
крестовина
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
467 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить