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Крестовина Valtec ВР 3/4" VTr.760.N.0005
Арт. X16913822905
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|крестовина
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Тип соединения
|резьбовое
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- Латунный никелированный четырехсторонний фитинг, равнопроходной. Резьба – внутренняя, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226), совместимая также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7).
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы