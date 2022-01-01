Тройник Tebo 25мм п/п (уп.25 шт.)
Арт. X169500208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|сварка
- Полипропиленовый тройник TEBO используется для соединения труб. Являясь продукцией европейского производителя, полипропиленовые трубы TEBO technics соответствуют всем принятым в Европе стандартам. Обеспечивая быстрый и лёгкий монтаж, полипропиленовые трубы экологичны, долговечны и надёжны.
Преимущества
- Доступная стоимость и минимальные расходы на проведение монтажных работ
- Высокие эксплуатационные качества, такие как коррозийная устойчивость и невосприимчивость к климатическим условиям сурового российского климата