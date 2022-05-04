Муфта Tebo комб.разъем.ВР 25*1"F п/п 015020806
Арт. X16913202118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Турция
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|резьбовое
- 015020806 TEBO Муфта комб. разъемная PPRC 25х1"ВРКомбинированная муфта с разъемным элементом с внутренней резьбой. используется для получения разъемного соединения между металлической трубой и полипропиленовой. на резьбовом штуцере имеется шестигранник, за который он удерживается при затяжке.
Преимущества
- Долгий срок службы
- Надежность