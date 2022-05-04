Муфта Tebo комб.разъем.ВР 25*1"F п/п 015020806

Преимущества

Долгий срок службы

Надежность

015020806 TEBO Муфта комб. разъемная PPRC 25х1"ВРКомбинированная муфта с разъемным элементом с внутренней резьбой. используется для получения разъемного соединения между металлической трубой и полипропиленовой. на резьбовом штуцере имеется шестигранник, за который он удерживается при затяжке.