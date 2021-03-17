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Труба полимерная Valtec PEX, с антидиффузионным слоем EVOH, 16(2,0) бухта 200м VP1620.3
5.0
1
86 ₽
Трубы из сшитого полиэтилена PEX
    Труба полимерная Valtec PEX, с антидиффузионным слоем EVOH, 16(2,0) бухта 200м VP1620.3
    Арт. X16912849
    5.0
    1
    Труба полимерная Valtec PEX, с антидиффузионным слоем EVOH, 16(2,0) бухта 200м VP1620.3

      Труба полимерная Valtec PEX, с антидиффузионным слоем EVOH, 16(2,0) бухта 200м VP1620.3

      86 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16912849
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		200
      Толщина стенки трубы, мм
      		2
      Все характеристики
      86 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полимерная труба PEX c антидиффузионным слоем EVOH, 16 (2.0), бухта 200м Valtec VP1620.3 выполнена из сшитого полиэтилена PEX-b, служит для организации систем отопления, горячего и холодного (в том числе питьевого) водоснабжения внутри помещений. Изделие имеет наружный защитный слой из этиленвинилола (EVOH), который предотвращает диффузию кислорода в теплоноситель. Наружный и внутренний слои связаны между собой при помощи прослойки эластичного клея. Соединение труб производится при помощи прессовых фитингов.

        Преимущества

        • Толщина слоя клея: 50 мкм
        • Максимальная кратковременно допустимая температура: 95 °С
        • Класс эксплуатации по ГОСТ 52134: 1, 2, 4, 5, ХВ
        • Номинальное давление, PN: 16 бар
        • Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости: 0,007 мм
        • Коэффициент теплопроводности стенок: 0,38 Вт/м К
        • Срок службы Valtec VP1620.3 при соблюдении паспортных условий эксплуатации: 50 лет
        • Плотность рабочего слоя трубы при 23°С: 940 кг/м3
        • Степень сшивки материала основного слоя: >65 %
        • Метод сшивки полиэтилена рабочего слоя: В
        • Удельная теплоемкость материала стенок: 1920 Дж/кг К
        • Температура размягчения РЕХ по Вика: 126 °С
        • Кислородопроницаемость: <0,1 г/м3 сутки
        • Непрозрачность труб: <0,2 %
        • Группа горючести: Г4
        • Группа воспламеняемости: В3
        • Дымообразующая способность: Д3
        • Токсичность продуктов сгорания: Т3
        • Массовая доля летучих веществ: <0,035 %
        • Прочность клеевого соединения: >50 Н/10мм