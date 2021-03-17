Труба полимерная Valtec PEX, с антидиффузионным слоем EVOH, 16(2,0) бухта 200м VP1620.3
Арт. X16912849
Труба полимерная Valtec PEX, с антидиффузионным слоем EVOH, 16(2,0) бухта 200м VP1620.3
Арт. X16912849
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|200
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Толщина стенки трубы, мм
|2
- Полимерная труба PEX c антидиффузионным слоем EVOH, 16 (2.0), бухта 200м Valtec VP1620.3 выполнена из сшитого полиэтилена PEX-b, служит для организации систем отопления, горячего и холодного (в том числе питьевого) водоснабжения внутри помещений. Изделие имеет наружный защитный слой из этиленвинилола (EVOH), который предотвращает диффузию кислорода в теплоноситель. Наружный и внутренний слои связаны между собой при помощи прослойки эластичного клея. Соединение труб производится при помощи прессовых фитингов.
Преимущества
- Толщина слоя клея: 50 мкм
- Максимальная кратковременно допустимая температура: 95 °С
- Класс эксплуатации по ГОСТ 52134: 1, 2, 4, 5, ХВ
- Номинальное давление, PN: 16 бар
- Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости: 0,007 мм
- Коэффициент теплопроводности стенок: 0,38 Вт/м К
- Срок службы Valtec VP1620.3 при соблюдении паспортных условий эксплуатации: 50 лет
- Плотность рабочего слоя трубы при 23°С: 940 кг/м3
- Степень сшивки материала основного слоя: >65 %
- Метод сшивки полиэтилена рабочего слоя: В
- Удельная теплоемкость материала стенок: 1920 Дж/кг К
- Температура размягчения РЕХ по Вика: 126 °С
- Кислородопроницаемость: <0,1 г/м3 сутки
- Непрозрачность труб: <0,2 %
- Группа горючести: Г4
- Группа воспламеняемости: В3
- Дымообразующая способность: Д3
- Токсичность продуктов сгорания: Т3
- Массовая доля летучих веществ: <0,035 %
- Прочность клеевого соединения: >50 Н/10мм