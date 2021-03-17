Труба полимерная Valtec PEX, с антидиффузионным слоем EVOH, 16(2,0) бухта 200м VP1620.3

Преимущества

Толщина слоя клея: 50 мкм

Максимальная кратковременно допустимая температура: 95 °С

Класс эксплуатации по ГОСТ 52134: 1, 2, 4, 5, ХВ

Номинальное давление, PN: 16 бар

Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости: 0,007 мм

Коэффициент теплопроводности стенок: 0,38 Вт/м К

Срок службы Valtec VP1620.3 при соблюдении паспортных условий эксплуатации: 50 лет

Плотность рабочего слоя трубы при 23°С: 940 кг/м3

Степень сшивки материала основного слоя: >65 %

Метод сшивки полиэтилена рабочего слоя: В

Удельная теплоемкость материала стенок: 1920 Дж/кг К

Температура размягчения РЕХ по Вика: 126 °С

Кислородопроницаемость: <0,1 г/м3 сутки

Непрозрачность труб: <0,2 %

Группа горючести: Г4

Группа воспламеняемости: В3

Дымообразующая способность: Д3

Токсичность продуктов сгорания: Т3

Массовая доля летучих веществ: <0,035 %

Прочность клеевого соединения: >50 Н/10мм

Полимерная труба PEX c антидиффузионным слоем EVOH, 16 (2.0), бухта 200м Valtec VP1620.3 выполнена из сшитого полиэтилена PEX-b, служит для организации систем отопления, горячего и холодного (в том числе питьевого) водоснабжения внутри помещений. Изделие имеет наружный защитный слой из этиленвинилола (EVOH), который предотвращает диффузию кислорода в теплоноситель. Наружный и внутренний слои связаны между собой при помощи прослойки эластичного клея. Соединение труб производится при помощи прессовых фитингов.