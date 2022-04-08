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Предохранительный клапан Watts SVH 15-1/2" 02.16.115
4.5
2
720 ₽
Предохра­нительная арматура
    Предохранительный клапан Watts SVH 15-1/2" 02.16.115
    Арт. X1691225461
    4.5
    2
    Предохранительный клапан Watts SVH 15-1/2" 02.16.115
    Предохранительный клапан Watts SVH 15-1/2" 02.16.115
    Предохранительный клапан Watts SVH 15-1/2" 02.16.115
    Предохранительный клапан Watts SVH 15-1/2" 02.16.115
    Предохранительный клапан Watts SVH 15-1/2" 02.16.115
    Предохранительный клапан Watts SVH 15-1/2" 02.16.115
      Предохранительный клапан Watts SVH 15-1/2" 02.16.115
      Предохранительный клапан Watts SVH 15-1/2" 02.16.115
      Предохранительный клапан Watts SVH 15-1/2" 02.16.115
      Предохранительный клапан Watts SVH 15-1/2" 02.16.115
      Предохранительный клапан Watts SVH 15-1/2" 02.16.115
      Предохранительный клапан Watts SVH 15-1/2" 02.16.115

      Предохранительный клапан Watts SVH 15-1/2" 02.16.115

      720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691225461
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Watts
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип оборудования
      		клапан
      Материал корпуса
      		латунь
      Все характеристики
      720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Предохранительный сбросной мембранный клапан с фиксированным порогом срабатывания (сбросное отверстие на один размер больше присоединительного). Внутренняя резьба, в присоединительном и сбросном отверстиях.

        Преимущества

        • Корпус из латуни
        • Пластмассовый колпачок для ручного сброса
        • Никель-хромированная стальная пружина
        • Гликоль до 50%