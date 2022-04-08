Предохранительный клапан Watts SVH 15-1/2" 02.16.115
Арт. X1691225461
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип оборудования
|клапан
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Материал корпуса
|латунь
- Предохранительный сбросной мембранный клапан с фиксированным порогом срабатывания (сбросное отверстие на один размер больше присоединительного). Внутренняя резьба, в присоединительном и сбросном отверстиях.
Преимущества
- Корпус из латуни
- Пластмассовый колпачок для ручного сброса
- Никель-хромированная стальная пружина
- Гликоль до 50%