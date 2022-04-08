Предохранительный клапан Watts SVH 15-1/2" 02.16.115

Преимущества

Корпус из латуни

Пластмассовый колпачок для ручного сброса

Никель-хромированная стальная пружина

Гликоль до 50%

Предохранительный сбросной мембранный клапан с фиксированным порогом срабатывания (сбросное отверстие на один размер больше присоединительного). Внутренняя резьба, в присоединительном и сбросном отверстиях.