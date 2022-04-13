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Предохранительный клапан Stout SVS-0001-003015, 30x1/2"
5.0
2
660 ₽
Обратные клапаны
    Предохранительный клапан Stout SVS-0001-003015, 30x1/2"
    Арт. X16912758342
    5.0
    2
    Предохранительный клапан Stout SVS-0001-003015, 30x1/2"

      Предохранительный клапан Stout SVS-0001-003015, 30x1/2"

      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912758342
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Все характеристики
      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клапан предохранительный 30 x 1/2 SVS-0001-003015 применяется в системах горячего водоснабжения для предотвращения разрывов труб и фитингов при превышении нормативных показателей давления. Особенности и преимущества:
        • Материал – латунь, обработанная пескоструйным методом для снижения шероховатости поверхностей.
        • Благодаря надежной конструкции и качественным материалам элемент безопасности срабатывает даже при очень низком качестве теплоносителя.
        • Запрессовка крышки защищает клапаны от перенастройки выпускного давления.