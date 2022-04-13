Предохранительный клапан Stout SVS-0001-003015, 30x1/2"

Материал – латунь, обработанная пескоструйным методом для снижения шероховатости поверхностей.

Благодаря надежной конструкции и качественным материалам элемент безопасности срабатывает даже при очень низком качестве теплоносителя.

Запрессовка крышки защищает клапаны от перенастройки выпускного давления.

Клапан предохранительный 30 x 1/2 SVS-0001-003015 применяется в системах горячего водоснабжения для предотвращения разрывов труб и фитингов при превышении нормативных показателей давления. Особенности и преимущества: