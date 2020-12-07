Регулятор давления газовый в комплекте с фильтром VALTEC VT.082.N.04, 2-5 бар, 1/2"

Редуктор давления с фильтром и манометром VALTEC VT.082.N.04 2-5 Бар регулирует давление в системах водоснабжения. Подходит для использования в многоквартирных или частных домах, как для горячей, так и для холодной воды. Редуктор имеет манометр, помогающий настраивать выходное давление наиболее точно, а также позволяет осуществлять контроль давления в процессе водоразбора. У пробки фильтра грубой очистки есть ушко для пломбы. Редуктор Valtec VT.082.N.04 имеет пружинное поршневое устройство, что облегчает настройку пользователю. Для этого понадобится лишь плоская отвертка. Его легко ремонтировать и настраивать благодаря идеальной качественной сборке. Любой элемент может быть заменен или исправлен при обнаружении признаков износа. В целом редуктор давления служит от пяти лет и больше, при надлежащем уходе и своевременной проверке. Рекомендуется монтировать редуктор давления перед счетчиком воды.

Преимущества