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Регулятор давления газовый в комплекте с фильтром VALTEC VT.082.N.04, 2-5 бар, 1/2"
5.0
2
1 755 ₽
1 950 ₽
Редукторы, регуляторы давления
    Редуктор давления газовый в комплекте с фильтром VALTEC VT.082.N.04, 2-5 бар, 1/2"
    Арт. X16912254101
    5.0
    2
    Регулятор давления газовый в комплекте с фильтром VALTEC VT.082.N.04, 2-5 бар, 1/2"
    Регулятор давления газовый в комплекте с фильтром VALTEC VT.082.N.04, 2-5 бар, 1/2"
      Регулятор давления газовый в комплекте с фильтром VALTEC VT.082.N.04, 2-5 бар, 1/2"
      Регулятор давления газовый в комплекте с фильтром VALTEC VT.082.N.04, 2-5 бар, 1/2"

      Редуктор давления газовый в комплекте с фильтром VALTEC VT.082.N.04, 2-5 бар, 1/2"

      • -195 ₽
      1 755 ₽
      1 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912254101
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. пропускная способность, м³/ч
      		2.4
      Все характеристики
      • -195 ₽
      1 755 ₽
      1 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Редуктор давления с фильтром и манометром VALTEC VT.082.N.04 2-5 Бар регулирует давление в системах водоснабжения. Подходит для использования в многоквартирных или частных домах, как для горячей, так и для холодной воды. Редуктор имеет манометр, помогающий настраивать выходное давление наиболее точно, а также позволяет осуществлять контроль давления в процессе водоразбора. У пробки фильтра грубой очистки есть ушко для пломбы. Редуктор Valtec VT.082.N.04 имеет пружинное поршневое устройство, что облегчает настройку пользователю. Для этого понадобится лишь плоская отвертка. Его легко ремонтировать и настраивать благодаря идеальной качественной сборке. Любой элемент может быть заменен или исправлен при обнаружении признаков износа. В целом редуктор давления служит от пяти лет и больше, при надлежащем уходе и своевременной проверке. Рекомендуется монтировать редуктор давления перед счетчиком воды.

        Преимущества

        • Простой монтаж
        • Редкое обслуживание
        • Легкая регулировка давления
        • Долговечность редуктора
        • Облегчение работы водоснабдительной системы