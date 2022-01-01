Подпиточный клапан Valtec с фильтром и манометром 1/2" VT.515.N.04

Подпиточный клапан VT 515 N 04 позволяет поддерживать количество теплоносителя, нужное для успешного функционирования системы водяного отопления жилых и административных помещений. Клапан Valtec VT 515 N 04 устроен следующим образом: встроенный прибор измерения давления со шкалой от одного до десяти Бар, вмонтированный фильтр-сетка для проведения первичной механической очистки теплоносительной жидкости, редуктор поршневого типа и обратный клапан. Каждая из деталей вносит свой вклад в контролирование уровня теплоносителя в отопительных системах. Сетчатый фильтр изготовлен из нержавеющей стали, манометр и кожух клапана - из латунного сплава. Качественное исполнение клапана позволяет своевременно и автоматически восполнять потери теплоносителя при их обнаружении. Купить VT 515 N 04 стоит для постоянного использования в каждое здание для обеспечение безопасности и исправности работы отопления.

Преимущества подпиточного клапана с фильтром манометром Valtec:

Исправность каждой составляющей;

Надежность прибора;

Долговечность применения;

Улучшение качества работы системы отопления.

Комплектация: