Подпиточный клапан Valtec с фильтром и манометром 1/2" VT.515.N.04
Характеристики
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Производитель
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Макс. рабочее давление, бар
|16
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Материал клапана
|латунь
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Размер, дюйм
|1/2
Подпиточный клапан VT 515 N 04 позволяет поддерживать количество теплоносителя, нужное для успешного функционирования системы водяного отопления жилых и административных помещений. Клапан Valtec VT 515 N 04 устроен следующим образом: встроенный прибор измерения давления со шкалой от одного до десяти Бар, вмонтированный фильтр-сетка для проведения первичной механической очистки теплоносительной жидкости, редуктор поршневого типа и обратный клапан. Каждая из деталей вносит свой вклад в контролирование уровня теплоносителя в отопительных системах. Сетчатый фильтр изготовлен из нержавеющей стали, манометр и кожух клапана - из латунного сплава. Качественное исполнение клапана позволяет своевременно и автоматически восполнять потери теплоносителя при их обнаружении. Купить VT 515 N 04 стоит для постоянного использования в каждое здание для обеспечение безопасности и исправности работы отопления.
Преимущества подпиточного клапана с фильтром манометром Valtec:
- Исправность каждой составляющей;
- Надежность прибора;
- Долговечность применения;
- Улучшение качества работы системы отопления.
Комплектация:
- Клапан укомплектованный;
- Упаковка.