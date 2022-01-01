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Подпиточный клапан Valtec с фильтром и манометром 1/2" VT.515.N.04
2 232 ₽
Обратные клапаны
    Подпиточный клапан Valtec с фильтром и манометром 1/2" VT.515.N.04
    Арт. X169754616
    Подпиточный клапан Valtec с фильтром и манометром 1/2" VT.515.N.04

      Подпиточный клапан Valtec с фильтром и манометром 1/2" VT.515.N.04

      2 232 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169754616

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Макс. рабочее давление, бар
      		16
      Материал клапана
      		латунь
      Размер, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      2 232 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Подпиточный клапан VT 515 N 04 позволяет поддерживать количество теплоносителя, нужное для успешного функционирования системы водяного отопления жилых и административных помещений. Клапан Valtec VT 515 N 04 устроен следующим образом: встроенный прибор измерения давления со шкалой от одного до десяти Бар, вмонтированный фильтр-сетка для проведения первичной механической очистки теплоносительной жидкости, редуктор поршневого типа и обратный клапан. Каждая из деталей вносит свой вклад в контролирование уровня теплоносителя в отопительных системах. Сетчатый фильтр изготовлен из нержавеющей стали, манометр и кожух клапана - из латунного сплава. Качественное исполнение клапана позволяет своевременно и автоматически восполнять потери теплоносителя при их обнаружении. Купить VT 515 N 04 стоит для постоянного использования в каждое здание для обеспечение безопасности и исправности работы отопления.

        Преимущества подпиточного клапана с фильтром манометром Valtec:

        • Исправность каждой составляющей;
        • Надежность прибора;
        • Долговечность применения;
        • Улучшение качества работы системы отопления.

        Комплектация:

        • Клапан укомплектованный;
        • Упаковка.