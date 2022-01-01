Регулятор давления Valtec VT.082.N.05 с фильтром и манометром, 2-5 бар, 3/4"

Редуктор давления Valtec VT.082.N.05 с фильтром и манометром, 2-5 бар, 3/4"
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Габариты, мм
|108х77х41
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Класс товара
|профессиональный
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Входное давление, бар
|7.5
Когда давление на выходе превышает положенный уровень, трубопровод спустя определенное время неизбежно повредится и придет в негодность. На помощь придет редуктор давления воды Valtec vt 082 n 05 ¾ , который измеряет выходное давление водопровода, а затем производит его точную и быструю регулировку в соответствии с выставленным пользователем значением. Управление давлением происходит после пропуска воды через клапан, что облегчает его работу, поэтому устанавливается прибор стрелкой корпуса по направлению потока. Редуктор давления Valtec с манометром монтируется перед счетчиком, сразу после входного водного крана. Наличие сетчатого фильтра предотвращает попадание в редуктор давления Valtec vt 082 n 05 механических частиц, которые могли бы затруднить его работу. Сам прибор изготовлен из металлических сплавов, которые не подвержены коррозии, влагоустойчивы, и гарантируют длительный срок службы. Купить редуктор давления Valtec с фильтром и манометром будет практичным решением для каждого - вследствие его работы система водоснабжения будет работать как часы.
Преимущества редуктора давления Valtec
- Устойчивый к переменам внешней среды
- Имеет встроенный фильтр
- Автоматически замеряет давление потока
- Самостоятельно регулирует напор под выставленный показатель
- Работает годами и без обслуживания
- Полезный в быту