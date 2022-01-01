Регулятор давления Valtec VT.082.N.05 с фильтром и манометром, 2-5 бар, 3/4"

Когда давление на выходе превышает положенный уровень, трубопровод спустя определенное время неизбежно повредится и придет в негодность. На помощь придет редуктор давления воды Valtec vt 082 n 05 ¾ , который измеряет выходное давление водопровода, а затем производит его точную и быструю регулировку в соответствии с выставленным пользователем значением. Управление давлением происходит после пропуска воды через клапан, что облегчает его работу, поэтому устанавливается прибор стрелкой корпуса по направлению потока. Редуктор давления Valtec с манометром монтируется перед счетчиком, сразу после входного водного крана. Наличие сетчатого фильтра предотвращает попадание в редуктор давления Valtec vt 082 n 05 механических частиц, которые могли бы затруднить его работу. Сам прибор изготовлен из металлических сплавов, которые не подвержены коррозии, влагоустойчивы, и гарантируют длительный срок службы. Купить редуктор давления Valtec с фильтром и манометром будет практичным решением для каждого - вследствие его работы система водоснабжения будет работать как часы.

Преимущества редуктора давления Valtec