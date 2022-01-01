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Регулятор давления Valtec VT.082.N.05 с фильтром и манометром, 2-5 бар, 3/4"
3 255 ₽
Редукторы, регуляторы давления
    Редуктор давления Valtec VT.082.N.05 с фильтром и манометром, 2-5 бар, 3/4"
    Арт. X16912254100
    Регулятор давления Valtec VT.082.N.05 с фильтром и манометром, 2-5 бар, 3/4"

      Редуктор давления Valtec VT.082.N.05 с фильтром и манометром, 2-5 бар, 3/4"

      3 255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16912254100

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		108х77х41
      Класс товара
      		профессиональный
      Входное давление, бар
      		7.5
      Все характеристики
      3 255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Когда давление на выходе превышает положенный уровень, трубопровод спустя определенное время неизбежно повредится и придет в негодность. На помощь придет редуктор давления воды Valtec vt 082 n 05 ¾ , который измеряет выходное давление водопровода, а затем производит его точную и быструю регулировку в соответствии с выставленным пользователем значением. Управление давлением происходит после пропуска воды через клапан, что облегчает его работу, поэтому устанавливается прибор стрелкой корпуса по направлению потока. Редуктор давления Valtec с манометром монтируется перед счетчиком, сразу после входного водного крана. Наличие сетчатого фильтра предотвращает попадание в редуктор давления Valtec vt 082 n 05 механических частиц, которые могли бы затруднить его работу. Сам прибор изготовлен из металлических сплавов, которые не подвержены коррозии, влагоустойчивы, и гарантируют длительный срок службы. Купить редуктор давления Valtec с фильтром и манометром будет практичным решением для каждого - вследствие его работы система водоснабжения будет работать как часы.

        Преимущества редуктора давления Valtec

        • Устойчивый к переменам внешней среды
        • Имеет встроенный фильтр
        • Автоматически замеряет давление потока
        • Самостоятельно регулирует напор под выставленный показатель
        • Работает годами и без обслуживания
        • Полезный в быту