Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130 мм, без насоса
Арт. Ю00000025887
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Циркуляционный насос
|Нет
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Термостат
|Да
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- Насосно-смесительный узел Valtec Valmix 130 мм создает в отопительной системе круговорот, обеспечивающий снижение температуры до заданного пользователем и рекомендуемого правилами техники безопасности, значения. Узел имеет резьбу, позволяющую легко установить его на трубопровод отопления. Наличие термостатических клапанов на устройстве и мануальное воздухоотведение значительно упрощают терморегуляцию системы. Предельная температура теплоносителя для данной модели узла составляет сто десять градусов. VT Valmix 0.130 купить рекомендуется для систем отопления, в которых существует риск нарушения циркуляционного контура с последующим повышением теплоты и увеличением количества потребляемого теплоносителя. Насосно смесительный узел Valtec Valmix не только повышает экономию теплоносителей, но и делает использование теплосистемы более безопасным. Примечание: насос для устройства продается отдельно.
Преимущества
- Управляет температурой в системе отопления
- Мах тепловая мощность - 18 кВт
- Экономит теплоноситель
- Продлевает жизнь отопительным приборам
- Поддерживает расход во вторичном контуре циркуляции
Комплектация
- Насосно-смесительный узел в сборе
- Технический паспорт
- Гарантийный талон
- Упаковка