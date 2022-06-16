Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130 мм, без насоса

Насосно-смесительный узел Valtec Valmix 130 мм создает в отопительной системе круговорот, обеспечивающий снижение температуры до заданного пользователем и рекомендуемого правилами техники безопасности, значения. Узел имеет резьбу, позволяющую легко установить его на трубопровод отопления. Наличие термостатических клапанов на устройстве и мануальное воздухоотведение значительно упрощают терморегуляцию системы. Предельная температура теплоносителя для данной модели узла составляет сто десять градусов. VT Valmix 0.130 купить рекомендуется для систем отопления, в которых существует риск нарушения циркуляционного контура с последующим повышением теплоты и увеличением количества потребляемого теплоносителя. Насосно смесительный узел Valtec Valmix не только повышает экономию теплоносителей, но и делает использование теплосистемы более безопасным. Примечание: насос для устройства продается отдельно.

Преимущества

Управляет температурой в системе отопления

Мах тепловая мощность - 18 кВт



Экономит теплоноситель

Продлевает жизнь отопительным приборам

Поддерживает расход во вторичном контуре циркуляции

Комплектация