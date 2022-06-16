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Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130 мм, без насоса
5.0
2
11 178 ₽
Насосно-смесительные узлы
    Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130 мм, без насоса
    Арт. Ю00000025887
    5.0
    2
    Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130 мм, без насоса
    Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130 мм, без насоса
    Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130 мм, без насоса
    Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130 мм, без насоса
    Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130 мм, без насоса
      Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130 мм, без насоса
      Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130 мм, без насоса
      Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130 мм, без насоса
      Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130 мм, без насоса
      Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130 мм, без насоса

      Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130 мм, без насоса

      11 178 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000025887
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Циркуляционный насос
      		Нет
      Термостат
      		Да
      Все характеристики
      11 178 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Насосно-смесительный узел Valtec Valmix 130 мм создает в отопительной системе круговорот, обеспечивающий снижение температуры до заданного пользователем и рекомендуемого правилами техники безопасности, значения. Узел имеет резьбу, позволяющую легко установить его на трубопровод отопления. Наличие термостатических клапанов на устройстве и мануальное воздухоотведение значительно упрощают терморегуляцию системы. Предельная температура теплоносителя для данной модели узла составляет сто десять градусов. VT Valmix 0.130 купить рекомендуется для систем отопления, в которых существует риск нарушения циркуляционного контура с последующим повышением теплоты и увеличением количества потребляемого теплоносителя. Насосно смесительный узел Valtec Valmix не только повышает экономию теплоносителей, но и делает использование теплосистемы более безопасным. Примечание: насос для устройства продается отдельно.

        Преимущества

        • Управляет температурой в системе отопления
        • Мах тепловая мощность - 18 кВт
        • Экономит теплоноситель
        • Продлевает жизнь отопительным приборам
        • Поддерживает расход во вторичном контуре циркуляции

        Комплектация

        • Насосно-смесительный узел в сборе
        • Технический паспорт
        • Гарантийный талон
        • Упаковка