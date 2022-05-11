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Металлопластиковая труба Altstream 001010102 (16x2 мм, 200 м)
4.7
3
16 000 ₽
Металлопластиковые трубы
    Металлопластиковая труба Altstream 001010102 (16x2 мм, 200 м)
    Арт. X16912832
    4.7
    3
    Металлопластиковая труба Altstream 001010102 (16x2 мм, 200 м)

      Металлопластиковая труба Altstream 001010102 (16x2 мм, 200 м)

      16 000 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912832
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. длина, м
      		200
      Толщина стенки трубы, мм
      		2
      Диаметр, мм
      		16
      Все характеристики
      16 000 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Металлопластиковые трубы Altstream позволяют создать надежную и долговечную систему отопления и водоснабжения на объектах различного назначения и уровня сложности, от частных домовладений до крупных промышленных объектов.

        Преимущества

        • Трубы имеют многослойную структуру, состоящую из внутреннего и внешнего слоя, изготовленного из сшитого полиэтилена и слоя алюминия
        • Для исключения расслаивания при воздействии высоких рабочих температур и больших рабочих давлениях при производстве металлопластиковых труб Altstream используется надежный акриловый клей, разработанный специально для соединения структуры «сшитый полиэтилен-алюминий»
        • Клей, соединяющий слои трубы, обладает свойством «игольчатого» проникновения в слои сшитого полиэтилена и алюминия