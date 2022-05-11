Металлопластиковая труба Altstream 001010102 (16x2 мм, 200 м)
Арт. X16912832
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Макс. длина, м
|200
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Толщина стенки трубы, мм
|2
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Диаметр, мм
|16
- Металлопластиковые трубы Altstream позволяют создать надежную и долговечную систему отопления и водоснабжения на объектах различного назначения и уровня сложности, от частных домовладений до крупных промышленных объектов.
Преимущества
- Трубы имеют многослойную структуру, состоящую из внутреннего и внешнего слоя, изготовленного из сшитого полиэтилена и слоя алюминия
- Для исключения расслаивания при воздействии высоких рабочих температур и больших рабочих давлениях при производстве металлопластиковых труб Altstream используется надежный акриловый клей, разработанный специально для соединения структуры «сшитый полиэтилен-алюминий»
- Клей, соединяющий слои трубы, обладает свойством «игольчатого» проникновения в слои сшитого полиэтилена и алюминия