Металлопластиковая труба Altstream 001010102 (16x2 мм, 200 м)

Преимущества

Трубы имеют многослойную структуру, состоящую из внутреннего и внешнего слоя, изготовленного из сшитого полиэтилена и слоя алюминия

Для исключения расслаивания при воздействии высоких рабочих температур и больших рабочих давлениях при производстве металлопластиковых труб Altstream используется надежный акриловый клей, разработанный специально для соединения структуры «сшитый полиэтилен-алюминий»

Клей, соединяющий слои трубы, обладает свойством «игольчатого» проникновения в слои сшитого полиэтилена и алюминия

Металлопластиковые трубы Altstream позволяют создать надежную и долговечную систему отопления и водоснабжения на объектах различного назначения и уровня сложности, от частных домовладений до крупных промышленных объектов.