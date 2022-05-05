Металлопластиковая труба Altstream 32*3.0 (в бухте 50м)

Преимущества

Внутренний и внешний слои состоят из сшитого полиэтилена, слой из алюминия обеспечивает механическую прочность

Алюминиевый слой предотвращает проникновение кислорода в систему и помогает избежать коррозии и повреждения оборудования. Помимо этого, алюминий служит для уменьшения температурного линейного расширения внутреннего и внешнего слоев. Таким образом, мы получаем металлопластиковую трубу с меньшим коэффициентом линейного расширения, чем неармированная полиэтиленовая труба, что является преимуществом

Труба металлопластиковая Altstream поставляется в бухтах, что очень удобно при монтаже – достаточно отрезать трубу необходимой длины и провести несложный монтаж при помощи фитингов. При этом нет обрезков – вся труба идет в дело

Труба металлопластиковая Altstream изготовлена из сшитого полиэтилена и алюминиевой фольги (алюминий имеет чистоту – 97,5 %, прочность – 70 Н/мм²). Изделия широко используются при монтаже систем водоснабжения (горячего и холодного), отопления, в системах водоподготовки, технологических водопроводов.