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Металлопластиковая труба Altstream 32*3.0 (в бухте 50м)
5.0
2
8 250 ₽
Металлопластиковые трубы
    Металлопластиковая труба Altstream 32*3.0 (в бухте 50м)
    Арт. X16912830
    5.0
    2
    Металлопластиковая труба Altstream 32*3.0 (в бухте 50м)

      Металлопластиковая труба Altstream 32*3.0 (в бухте 50м)

      8 250 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16912830
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. длина, м
      		50
      Толщина стенки трубы, мм
      		3
      Диаметр, мм
      		32
      Все характеристики
      8 250 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Труба металлопластиковая Altstream изготовлена из сшитого полиэтилена и алюминиевой фольги (алюминий имеет чистоту – 97,5 %, прочность – 70 Н/мм²). Изделия широко используются при монтаже систем водоснабжения (горячего и холодного), отопления, в системах водоподготовки, технологических водопроводов.

        Преимущества

        • Внутренний и внешний слои состоят из сшитого полиэтилена, слой из алюминия обеспечивает механическую прочность
        • Алюминиевый слой предотвращает проникновение кислорода в систему и помогает избежать коррозии и повреждения оборудования. Помимо этого, алюминий служит для уменьшения температурного линейного расширения внутреннего и внешнего слоев. Таким образом, мы получаем металлопластиковую трубу с меньшим коэффициентом линейного расширения, чем неармированная полиэтиленовая труба, что является преимуществом
        • Труба металлопластиковая Altstream поставляется в бухтах, что очень удобно при монтаже – достаточно отрезать трубу необходимой длины и провести несложный монтаж при помощи фитингов. При этом нет обрезков – вся труба идет в дело