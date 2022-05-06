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Труба металлопластиковая Altstream 26*3.0 (в бухте 50м)
4.0
2
6 250 ₽
Металлопластиковые трубы
    Труба металлопластиковая Altstream 26*3.0 (в бухте 50м)
    Арт. X16912829
    4.0
    2
    Труба металлопластиковая Altstream 26*3.0 (в бухте 50м)

      Труба металлопластиковая Altstream 26*3.0 (в бухте 50м)

      6 250 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16912829
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. длина, м
      		50
      Толщина стенки трубы, мм
      		3
      Диаметр, мм
      		26
      Все характеристики
      6 250 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Металлопластиковые трубы Altstream позволяют создать надежную и долговечную систему отопления и водоснабжения на объектах различного назначения и уровня сложности, от частных домовладений до крупных промышленных объектов.

        Преимущества

        • Трубы имеют многослойную структуру, состоящую из внутреннего и внешнего слоя, изготовленного из сшитого полиэтилена и слоя алюминия
        • Для исключения расслаивания при воздействии высоких рабочих температур и больших рабочих давлениях при производстве металлопластиковых труб Altstream используется надежный акриловый клей, разработанный специально для соединения структуры «сшитый полиэтилен-алюминий»
        • Клей, соединяющий слои трубы, обладает свойством «игольчатого» проникновения в слои сшитого полиэтилена и алюминия