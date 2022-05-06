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Обратный клапан Джилекс ПНД РР32 9293
4.0
2
181 ₽
Обратные клапаны
    Обратный клапан Джилекс ПНД РР32 9293
    Арт. X16914806
    4.0
    2
    Обратный клапан Джилекс ПНД РР32 9293
    Обратный клапан Джилекс ПНД РР32 9293
    Обратный клапан Джилекс ПНД РР32 9293
      Обратный клапан Джилекс ПНД РР32 9293
      Обратный клапан Джилекс ПНД РР32 9293
      Обратный клапан Джилекс ПНД РР32 9293

      Обратный клапан Джилекс ПНД РР32 9293

      181 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16914806
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Все характеристики
      181 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Обратный клапан 32 мм Джилекс 9293 будет полезен в системах, работающих с жидкостями разной степени плотности и насосных станциях. Он позволяет потоку двигаться только в одном направлении путем перекрытия обратного прохода. Благодаря наружной резьбе клапан с легкостью стыкуется с трубами, герметично соединяя их без необходимости применять сварочный аппарат. Форма клапана дает возможность использовать его неоднократно, собирать и разбирать для установки на разные системы.

        Преимущества обратного клапана ДЖИЛЕКС ПНД РР32 9293:

        • Эргономичный;
        • Универсальный;
        • Герметичный;
        • Легко монтируемый;
        • Прочный.

        Комплектация:

        • Клапан;
        • Упаковка.