Обратный клапан Джилекс ПНД РР32 9293

Преимущества обратного клапана ДЖИЛЕКС ПНД РР32 9293:

Эргономичный;

Универсальный;

Герметичный;

Легко монтируемый;

Прочный.

Комплектация:

Клапан;

Упаковка.

Обратный клапан 32 мм Джилекс 9293 будет полезен в системах, работающих с жидкостями разной степени плотности и насосных станциях. Он позволяет потоку двигаться только в одном направлении путем перекрытия обратного прохода. Благодаря наружной резьбе клапан с легкостью стыкуется с трубами, герметично соединяя их без необходимости применять сварочный аппарат. Форма клапана дает возможность использовать его неоднократно, собирать и разбирать для установки на разные системы.