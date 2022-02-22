Вихревой поверхностный насос Aquario ADB-60

Преимущества

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле

Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости

Бесшумная работы

Надежность AQUARIO Adb-60 2460

Материал корпуса насосной части - чугун со вставками из латуни, которые уменьшают риск блокировки рабочего колеса

Поверхностный насос AQUARIO ADB 60 с вихревым рабочим колесом используется для организации подачи воды в частные дома и сооружения, коттеджи, дачи, на участки для полива растений. Предназначен для бытовой эксплуатации. Может поднимать воду с глубины до 7 м. Хороший напор до 30 м достигается приличной мощностью 450 Вт. Максимальная температура воды составляет +60 градусов, это расширяет круг применения данного насоса. Прибор можно устанавливать в помещении и на улице, но оберегать от прямых солнечных лучей и осадков.