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Вихревой поверхностный насос Aquario ADB-60
5.0
2
9 900 ₽
9 903 ₽
Поверхностные насосы
  • Персональная скидка
Вихревой поверхностный насос Aquario ADB-60
Арт. X1691911
5.0
2
Вихревой поверхностный насос Aquario ADB-60
Вихревой поверхностный насос Aquario ADB-60
Вихревой поверхностный насос Aquario ADB-60
  • Персональная скидка
Вихревой поверхностный насос Aquario ADB-60
Вихревой поверхностный насос Aquario ADB-60
Вихревой поверхностный насос Aquario ADB-60

Вихревой поверхностный насос Aquario ADB-60

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  • -3 ₽
9 900 ₽
9 903 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1691911
5.0
2

Характеристики

Производитель
Aquario
Страна производства
Россия
Родина бренда
Италия
Соединитель в комплекте
нет
Высокий напор
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 ₽
9 900 ₽
9 903 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Поверхностный насос AQUARIO ADB 60 с вихревым рабочим колесом используется для организации подачи воды в частные дома и сооружения, коттеджи, дачи, на участки для полива растений. Предназначен для бытовой эксплуатации. Может поднимать воду с глубины до 7 м. Хороший напор до 30 м достигается приличной мощностью 450 Вт. Максимальная температура воды составляет +60 градусов, это расширяет круг применения данного насоса. Прибор можно устанавливать в помещении и на улице, но оберегать от прямых солнечных лучей и осадков.

    Преимущества

    • Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
    • Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости
    • Бесшумная работы
    • Надежность AQUARIO Adb-60 2460
    • Материал корпуса насосной части - чугун со вставками из латуни, которые уменьшают риск блокировки рабочего колеса