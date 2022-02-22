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Вихревой поверхностный насос Aquario ADB-60
Арт. X1691911
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Поверхностный насос AQUARIO ADB 60 с вихревым рабочим колесом используется для организации подачи воды в частные дома и сооружения, коттеджи, дачи, на участки для полива растений. Предназначен для бытовой эксплуатации. Может поднимать воду с глубины до 7 м. Хороший напор до 30 м достигается приличной мощностью 450 Вт. Максимальная температура воды составляет +60 градусов, это расширяет круг применения данного насоса. Прибор можно устанавливать в помещении и на улице, но оберегать от прямых солнечных лучей и осадков.
Преимущества
- Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
- Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости
- Бесшумная работы
- Надежность AQUARIO Adb-60 2460
- Материал корпуса насосной части - чугун со вставками из латуни, которые уменьшают риск блокировки рабочего колеса