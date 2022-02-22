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Насос вихревой поверхностный Aquario ADB-35
4.0
4
6 230 ₽
6 234 ₽
Поверхностные насосы
  • Персональная скидка
Насос вихревой поверхностный Aquario ADB-35
Арт. X1691948
4.0
4
Насос вихревой поверхностный Aquario ADB-35
Насос вихревой поверхностный Aquario ADB-35
Насос вихревой поверхностный Aquario ADB-35
Насос вихревой поверхностный Aquario ADB-35
Насос вихревой поверхностный Aquario ADB-35
  • Персональная скидка
Насос вихревой поверхностный Aquario ADB-35
Насос вихревой поверхностный Aquario ADB-35
Насос вихревой поверхностный Aquario ADB-35
Насос вихревой поверхностный Aquario ADB-35
Насос вихревой поверхностный Aquario ADB-35

Насос вихревой поверхностный Aquario ADB-35

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  • -4 ₽
6 230 ₽
6 234 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1691948
4.0
4

Характеристики

Производитель
Aquario
Страна производства
Россия
Родина бренда
Италия
Соединитель в комплекте
нет
Высокий напор
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -4 ₽
6 230 ₽
6 234 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насос поверхностный AQUARIO ADВ 35 вихревой предназначен для выкачивания чистой воды из скважин, водоемов, колодцев, бассейнов и различных резервуаров. Способен поднять жидкость с глубины до 7 м и на высоту до 20 м. Может использоваться для нагнетания давления воды в трубах в центральной сети водоснабжения. Универсальность использования насоса позволяет применять его для перекачки умеренно горячей воды температуры +60 градусов Цельсия. Максимальный диаметр частиц в воде не должен превышать 0,1 мм. Есть защитное тепловое реле.

    Преимущества

    • Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
    • Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости
    • Бесшумная работы
    • Надежность AQUARIO Adb-35 2436
    • Материал корпуса насосной части - чугун с антикоррозионным гальваническим покрытием внутренней поверхности, контактирующей с водой