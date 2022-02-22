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Насос вихревой поверхностный Aquario ADB-35
Арт. X1691948
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Насос поверхностный AQUARIO ADВ 35 вихревой предназначен для выкачивания чистой воды из скважин, водоемов, колодцев, бассейнов и различных резервуаров. Способен поднять жидкость с глубины до 7 м и на высоту до 20 м. Может использоваться для нагнетания давления воды в трубах в центральной сети водоснабжения. Универсальность использования насоса позволяет применять его для перекачки умеренно горячей воды температуры +60 градусов Цельсия. Максимальный диаметр частиц в воде не должен превышать 0,1 мм. Есть защитное тепловое реле.
Преимущества
- Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
- Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости
- Бесшумная работы
- Надежность AQUARIO Adb-35 2436
- Материал корпуса насосной части - чугун с антикоррозионным гальваническим покрытием внутренней поверхности, контактирующей с водой