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Поверхностный насос Aquario AJC-60C
5.0
1
10 458 ₽
Поверхностные насосы
  • Персональная скидка
Поверхностный насос Aquario AJC-60C
Арт. X1691967
5.0
1
Поверхностный насос Aquario AJC-60C
Поверхностный насос Aquario AJC-60C
Поверхностный насос Aquario AJC-60C
  • Персональная скидка
Поверхностный насос Aquario AJC-60C
Поверхностный насос Aquario AJC-60C
Поверхностный насос Aquario AJC-60C

Поверхностный насос Aquario AJC-60C

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10 458 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1691967
5.0
1

Характеристики

Производитель
Aquario
Страна производства
Россия
Родина бренда
Италия
Соединитель в комплекте
нет
Высокий напор
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 458 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насос AQUARIO Ajc-60C 2660 идеально подойдет для небольшого частного дома. Используется для перекачивания чистой воды из резервуаров, колодцев и открытых водоёмов. Может быть применён для повышение давления воды, поступающей в насос самотёком (например, из централизованной сети водоснабжения). Модель со встроенным эжектором подходит для поднятия воды из глубоких скважин, колодцев. Способна перекачивать жидкость с содержанием воздуха, песка. Вал насоса выполнен из нержавеющей стали AISI 304, что обуславливает долгий срок службы.

    Преимущества

    • Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
    • В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний удлинённый эжектор
    • Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости
    • Надежность AQUARIO Ajc-60C 2660