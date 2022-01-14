Поверхностный насос Aquario AJC-60C

Преимущества

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле

В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний удлинённый эжектор

Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости

Надежность AQUARIO Ajc-60C 2660

Насос AQUARIO Ajc-60C 2660 идеально подойдет для небольшого частного дома. Используется для перекачивания чистой воды из резервуаров, колодцев и открытых водоёмов. Может быть применён для повышение давления воды, поступающей в насос самотёком (например, из централизованной сети водоснабжения). Модель со встроенным эжектором подходит для поднятия воды из глубоких скважин, колодцев. Способна перекачивать жидкость с содержанием воздуха, песка. Вал насоса выполнен из нержавеющей стали AISI 304, что обуславливает долгий срок службы.