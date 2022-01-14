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Поверхностный насос Aquario AJC-60C
Арт. X1691967
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Насос AQUARIO Ajc-60C 2660 идеально подойдет для небольшого частного дома. Используется для перекачивания чистой воды из резервуаров, колодцев и открытых водоёмов. Может быть применён для повышение давления воды, поступающей в насос самотёком (например, из централизованной сети водоснабжения). Модель со встроенным эжектором подходит для поднятия воды из глубоких скважин, колодцев. Способна перекачивать жидкость с содержанием воздуха, песка. Вал насоса выполнен из нержавеющей стали AISI 304, что обуславливает долгий срок службы.
Преимущества
- Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле
- В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний удлинённый эжектор
- Вал насоса изготовлен из нержавеющая сталь AISI 304 - для износоустойчивости, коррозионной устойчивости
- Надежность AQUARIO Ajc-60C 2660