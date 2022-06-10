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Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш-М 20110455046, 15 м
5.0
2
3 880 ₽
Вибрационные насосы
  • Персональная скидка
Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш-М 20110455046, 15 м
Арт. О00000004428
5.0
2
Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш-М 20110455046, 15 м
  • Персональная скидка

Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш-М 20110455046, 15 м

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3 880 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000004428
5.0
2

Характеристики

Производитель
Ливгидромаш
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
елочка 3/4
Соединитель в комплекте
нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 880 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электронасос Ливгидромаш БВ 0,12-40 Малыш-М шнур питания 15м 20110455046 с верхним забором воды применяется для ведения хозяйства на загородном участке. Корпус насоса изготовлен из алюминия и защищает внутренние элементы от механических повреждений. Медная обмотка электродвигателя позволяет насосу работать в продолжительном режиме без перегрева.

    Преимущества

    • Состоит из электропривода, вибратора  и корпуса насоса, соединенных по разъему четырьмя винтами
    • Высокая производительность
    • Проушины для крепления троса - для удобства монтажа
    • Медная обмотка с увеличенным количеством витков позволяет насосам работать в продолжительном режиме без перегрева
    • Комплектуется тросом из капрона
    • Корпус их алюминия защищает внутренние элементы от механических повреждений
    • Ливгидромаш БВ 0,12-40 Малыш-М 20110455046 не требует особого технического обслуживания
    • Малый вес и габариты
    • Возможность работы в горизонтальном положении (необходима резиновая подложка)