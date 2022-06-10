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Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш-М 20110455046, 15 м
Арт. О00000004428
- Персональная скидка
Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш-М 20110455046, 15 м
Арт. О00000004428
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
|
Соединитель в комплекте
|нет
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- Электронасос Ливгидромаш БВ 0,12-40 Малыш-М шнур питания 15м 20110455046 с верхним забором воды применяется для ведения хозяйства на загородном участке. Корпус насоса изготовлен из алюминия и защищает внутренние элементы от механических повреждений. Медная обмотка электродвигателя позволяет насосу работать в продолжительном режиме без перегрева.
Преимущества
- Состоит из электропривода, вибратора и корпуса насоса, соединенных по разъему четырьмя винтами
- Высокая производительность
- Проушины для крепления троса - для удобства монтажа
- Медная обмотка с увеличенным количеством витков позволяет насосам работать в продолжительном режиме без перегрева
- Комплектуется тросом из капрона
- Корпус их алюминия защищает внутренние элементы от механических повреждений
- Ливгидромаш БВ 0,12-40 Малыш-М 20110455046 не требует особого технического обслуживания
- Малый вес и габариты
- Возможность работы в горизонтальном положении (необходима резиновая подложка)