Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш-М 20110455046, 15 м

Преимущества

Состоит из электропривода, вибратора и корпуса насоса, соединенных по разъему четырьмя винтами

Высокая производительность

Проушины для крепления троса - для удобства монтажа

Медная обмотка с увеличенным количеством витков позволяет насосам работать в продолжительном режиме без перегрева

Комплектуется тросом из капрона

Корпус их алюминия защищает внутренние элементы от механических повреждений

Ливгидромаш БВ 0,12-40 Малыш-М 20110455046 не требует особого технического обслуживания

Малый вес и габариты

Возможность работы в горизонтальном положении (необходима резиновая подложка)

Электронасос Ливгидромаш БВ 0,12-40 Малыш-М шнур питания 15м 20110455046 с верхним забором воды применяется для ведения хозяйства на загородном участке. Корпус насоса изготовлен из алюминия и защищает внутренние элементы от механических повреждений. Медная обмотка электродвигателя позволяет насосу работать в продолжительном режиме без перегрева.