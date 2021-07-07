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Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440006, 25 м, с нижним забором
4.4
5
4 350 ₽
Вибрационные насосы
  • Персональная скидка
Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440006, 25 м, с нижним забором
Арт. X16912357
4.4
5
Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440006, 25 м, с нижним забором
Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440006, 25 м, с нижним забором
  • Персональная скидка
Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440006, 25 м, с нижним забором
Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440006, 25 м, с нижним забором

Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440006, 25 м, с нижним забором

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4 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X16912357
4.4
5

Характеристики

Производитель
Ливгидромаш
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
елочка 3/4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бытовой вибрационный электронасос Ливгидромаш Малыш шнур питания 25 м с нижним забором воды отличается обширной сферой применения. Подходит для орошения и полива, водоснабжения загородных домов, осушения подвалов от грунтовых вод. Медная обмотка электродвигателя позволяет насосу работать в продолжительном режиме без перегрева.

    Преимущества

    • Медная обмотка статора электродвигателя
    • Разборные части насоса надежно стянуты болтами - герметичность
    • Не требует особого технического обслуживания
    • Возможность работы в горизонтальном положении (необходима резиновая подложка)