Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440006, 25 м, с нижним забором

Преимущества

Медная обмотка статора электродвигателя

Разборные части насоса надежно стянуты болтами - герметичность

Не требует особого технического обслуживания

Возможность работы в горизонтальном положении (необходима резиновая подложка)

Бытовой вибрационный электронасос Ливгидромаш Малыш шнур питания 25 м с нижним забором воды отличается обширной сферой применения. Подходит для орошения и полива, водоснабжения загородных домов, осушения подвалов от грунтовых вод. Медная обмотка электродвигателя позволяет насосу работать в продолжительном режиме без перегрева.