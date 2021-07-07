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Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440006, 25 м, с нижним забором
Арт. X16912357
- Персональная скидка
Насос вибрационный Ливгидромаш БВ0,12-40 Малыш 20110440006, 25 м, с нижним забором
Арт. X16912357
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|елочка 3/4
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- Бытовой вибрационный электронасос Ливгидромаш Малыш шнур питания 25 м с нижним забором воды отличается обширной сферой применения. Подходит для орошения и полива, водоснабжения загородных домов, осушения подвалов от грунтовых вод. Медная обмотка электродвигателя позволяет насосу работать в продолжительном режиме без перегрева.
Преимущества
- Медная обмотка статора электродвигателя
- Разборные части насоса надежно стянуты болтами - герметичность
- Не требует особого технического обслуживания
- Возможность работы в горизонтальном положении (необходима резиновая подложка)