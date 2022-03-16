Насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш 20110455003, 16 м

Вода не должна содержать агрессивных примесей. Массовая доля механических примесей не более 0,01 %. Насос, кроме этого, способен перекачивать воду на большие расстояния горизонтально (свыше 100 метров), то есть подавать воду из водоемов, расположенных на значительном расстоянии от мест использования воды.

Преимущества

Медная обмотка статора электродвигателя

Разборные части насоса надежно стянуты болтами - герметичность

Материал проточной части - пластмасса

Металлические корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений

Ливгидромаш Малыш-М 20110455003 не требует особого технического обслуживания

Возможность работы в горизонтальном положении (необходима резиновая подложка)

Электронасос бытовой вибрационный «Малыш-М» (с верхним забором воды) предназначен для подачи воды из шахтных колодцев и скважин с внутренним диаметром более 100 мм. Насос может использоваться для полива приусадебных участков, садов, огородов.