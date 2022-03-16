Насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш 20110455003, 16 м
Арт. X16912353
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Электронасос бытовой вибрационный «Малыш-М» (с верхним забором воды) предназначен для подачи воды из шахтных колодцев и скважин с внутренним диаметром более 100 мм. Насос может использоваться для полива приусадебных участков, садов, огородов. Вода не должна содержать агрессивных примесей. Массовая доля механических примесей не более 0,01 %. Насос, кроме этого, способен перекачивать воду на большие расстояния горизонтально (свыше 100 метров), то есть подавать воду из водоемов, расположенных на значительном расстоянии от мест использования воды.
Преимущества
- Медная обмотка статора электродвигателя
- Разборные части насоса надежно стянуты болтами - герметичность
- Материал проточной части - пластмасса
- Металлические корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений
- Ливгидромаш Малыш-М 20110455003 не требует особого технического обслуживания
- Возможность работы в горизонтальном положении (необходима резиновая подложка)