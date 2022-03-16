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Насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш 20110455003, 16 м
5.0
1
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш 20110455003, 16 м
    Арт. X16912353
    5.0
    1
    Насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш 20110455003, 16 м

      Насос с верхним забором Ливгидромаш Малыш 20110455003, 16 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912353
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ливгидромаш
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электронасос бытовой вибрационный «Малыш-М» (с верхним забором воды) предназначен для подачи воды из шахтных колодцев и скважин с внутренним диаметром более 100 мм. Насос может использоваться для полива приусадебных участков, садов, огородов. Вода не должна содержать агрессивных примесей. Массовая доля механических примесей не более 0,01 %. Насос, кроме этого, способен перекачивать воду на большие расстояния горизонтально (свыше 100 метров), то есть подавать воду из водоемов, расположенных на значительном расстоянии от мест использования воды.

        Преимущества

        • Медная обмотка статора электродвигателя
        • Разборные части насоса надежно стянуты болтами - герметичность
        • Материал проточной части - пластмасса
        • Металлические корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений
        • Ливгидромаш Малыш-М 20110455003 не требует особого технического обслуживания
        • Возможность работы в горизонтальном положении (необходима резиновая подложка)