Насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440017, 16 м

Преимущества

Медная обмотка статора электродвигателя

Разборные части насоса надежно стянуты болтами - герметичность

Металлические корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений

Ливгидромаш Малыш 20110440017 не требует особого технического обслуживания

Возможность работы в горизонтальном положении (необходима резиновая подложка)

Бытовой вибрационный электронасос Ливгидромаш Малыш шнур питания 16м 20110440017 может использоваться в вертикальном и горизонтальном положении. Подходит для полива, водоснабжения загородных домов, осушения подвалов от грунтовых вод. Корпус насоса изготовлен из силумина АК-12 и защищает внутренние элементы от механических повреждений. Медная обмотка электродвигателя позволяет насосу работать в продолжительном режиме без перегрева.