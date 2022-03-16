Насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440017, 16 м
Арт. X16912356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G3/4
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Соединитель в комплекте
|елочка 3/4
- Бытовой вибрационный электронасос Ливгидромаш Малыш шнур питания 16м 20110440017 может использоваться в вертикальном и горизонтальном положении. Подходит для полива, водоснабжения загородных домов, осушения подвалов от грунтовых вод. Корпус насоса изготовлен из силумина АК-12 и защищает внутренние элементы от механических повреждений. Медная обмотка электродвигателя позволяет насосу работать в продолжительном режиме без перегрева.
Преимущества
- Медная обмотка статора электродвигателя
- Разборные части насоса надежно стянуты болтами - герметичность
- Металлические корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений
- Ливгидромаш Малыш 20110440017 не требует особого технического обслуживания
- Возможность работы в горизонтальном положении (необходима резиновая подложка)