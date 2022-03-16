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Насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440017, 16 м
5.0
1
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440017, 16 м
    Арт. X16912356
    5.0
    1
    Насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440017, 16 м
    Насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440017, 16 м
      Насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440017, 16 м
      Насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440017, 16 м

      Насос с нижним забором Ливгидромаш Малыш 20110440017, 16 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912356
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ливгидромаш
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G3/4
      Соединитель в комплекте
      		елочка 3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бытовой вибрационный электронасос Ливгидромаш Малыш шнур питания 16м 20110440017 может использоваться в вертикальном и горизонтальном положении. Подходит для полива, водоснабжения загородных домов, осушения подвалов от грунтовых вод. Корпус насоса изготовлен из силумина АК-12 и защищает внутренние элементы от механических повреждений. Медная обмотка электродвигателя позволяет насосу работать в продолжительном режиме без перегрева.

        Преимущества

        • Медная обмотка статора электродвигателя
        • Разборные части насоса надежно стянуты болтами - герметичность
        • Металлические корпус защищает внутренние элементы от механических повреждений
        • Ливгидромаш Малыш 20110440017 не требует особого технического обслуживания
        • Возможность работы в горизонтальном положении (необходима резиновая подложка)