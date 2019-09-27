Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Герметичный скважинный оголовок Leo ОГС 113-127/32 (с проходной муфтой)
5.0
2
1 872 ₽
2 080 ₽
Оголовки насосов
  • Персональная скидка
Герметичный скважинный оголовок Leo ОГС 113-127/32 (с проходной муфтой)
Арт. О00000002901
5.0
2
Герметичный скважинный оголовок Leo ОГС 113-127/32 (с проходной муфтой)

Герметичный скважинный оголовок Leo ОГС 113-127/32 (с проходной муфтой)

  • -208 ₽
1 872 ₽
2 080 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 2 080 ₽
Получить ещё скидку
-188 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000002901
5.0
2

Характеристики

Производитель
Leo
Макс. диаметр обсадной трубы, мм
127
Мин. диаметр трубы, мм
113
Диаметр патрубка, мм
32
Базовая часть
Нет
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -208 ₽
1 872 ₽
2 080 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 2 080 ₽
Получить ещё скидку
-188 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Герметичный скважинный оголовок LEO ОГС 113-127/32 с проходной муфтой из полимерно-песчаного сырья используется для установки на устье скважины. Помимо оголовка внутри скважины должны быть установлены насос, напорная труда и кабель с круглым сечением. Скважинный оголовок LEO ОГС 113-127/32 с проходной муфтой хорош тем, что имеет небольшой вес, и потому прост в монтаже. При этом он достаточно прочен, и подходит для скважины с максимальной глубиной до ста метров. Оголовок выдерживает двести килограмм, и гарантирует герметичность скважины. Это прекрасный выбор для монтажа скважины. К тому же данная модель имеет приятную для своего качества цену.

    Преимущества скважинный оголовок LEO ОГС 113-127/32:

    • Легкий;
    • Устойчивый;
    • Крепкий;
    • Долговечный.

    Комплектация:

    • Оголовок скважинный;
    • Комплект крепежей;
    • Инструкция.