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Герметичный скважинный оголовок Leo ОГС 113-127/32 (с проходной муфтой)
Арт. О00000002901
Герметичный скважинный оголовок Leo ОГС 113-127/32 (с проходной муфтой)
Арт. О00000002901
Характеристики
|
Производитель
|Leo
|
Макс. диаметр обсадной трубы, мм
|127
|
Мин. диаметр трубы, мм
|113
|
Диаметр патрубка, мм
|32
|
Базовая часть
|Нет
Герметичный скважинный оголовок LEO ОГС 113-127/32 с проходной муфтой из полимерно-песчаного сырья используется для установки на устье скважины. Помимо оголовка внутри скважины должны быть установлены насос, напорная труда и кабель с круглым сечением. Скважинный оголовок LEO ОГС 113-127/32 с проходной муфтой хорош тем, что имеет небольшой вес, и потому прост в монтаже. При этом он достаточно прочен, и подходит для скважины с максимальной глубиной до ста метров. Оголовок выдерживает двести килограмм, и гарантирует герметичность скважины. Это прекрасный выбор для монтажа скважины. К тому же данная модель имеет приятную для своего качества цену.
Преимущества скважинный оголовок LEO ОГС 113-127/32:
- Легкий;
- Устойчивый;
- Крепкий;
- Долговечный.
Комплектация:
- Оголовок скважинный;
- Комплект крепежей;
- Инструкция.