Герметичный скважинный оголовок LEO ОГС 113-127/32 с проходной муфтой из полимерно-песчаного сырья используется для установки на устье скважины. Помимо оголовка внутри скважины должны быть установлены насос, напорная труда и кабель с круглым сечением. Скважинный оголовок LEO ОГС 113-127/32 с проходной муфтой хорош тем, что имеет небольшой вес, и потому прост в монтаже. При этом он достаточно прочен, и подходит для скважины с максимальной глубиной до ста метров. Оголовок выдерживает двести килограмм, и гарантирует герметичность скважины. Это прекрасный выбор для монтажа скважины. К тому же данная модель имеет приятную для своего качества цену.

Преимущества скважинный оголовок LEO ОГС 113-127/32:

Легкий;

Устойчивый;

Крепкий;

Долговечный.

Комплектация: